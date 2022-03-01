У Харкові збили літак РФ, який бомбив місто (відео)

Літак упав у районі автомобільного ринку "Лоск". Ворог скидав із нього бомбу на житловий будинок на Новобаварському проспекті, внаслідок якого загинули щонайменше вісім людей.

У Харкові збили ворожий літак, який 1 березня бомбардував Новобаварський район Харкова. Про це повідомила в коментарі "Суспільному" голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник.

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За її інформацією, літак упав у районі автомобільного ринку "Лоск".

"Це той літак, із якого прилетіла бомба на житловий будинок на Новобаварському проспекті, де продовжують розгрібати завали. Попередньо: через удар РФ загинуло вісім людей, ще вісім травмовано", — розповіла Цибульник.

Обстріли в Новобаварському районі Харкова

Зазначимо, що 1 березня близько 13:20 ворог завдав ракетного удару по п'ятиповерховому будинку на Новобаварському проспекті. Внаслідок авіаудару будинок спалахнув.

Окупанти також обстріляли територію лікарні №3 у Новобаварському районі, з неї всіх евакуювали.

"Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. Дев'ять людей везуть до іншої лікарні, прийматимемо", — заявила заступниця голови міста Світлана Горбунова-Рубан.

Директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат додав, що лікарі, медичний персонал і пацієнти не постраждали. Їх переведуть до лікарні №31.

Нагадаємо, що о 8-й ранку 1 березня ворог обстріляв ракетами з Білгорода центр Харкова, мінімум 20 людей отримали поранення, є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Харкову воєнним злочином, після якого РФ потрібно офіційно називати "країною-терористом".