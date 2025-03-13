Вытащили живой: в Донецкой области спасли женщину после почти суток под завалами (видео)

После российского авиаудара по многоэтажкам Константиновки под руинами оказались супруги. Сотрудники ГСЧС и Нацполиции сначала достали мужа, а поиски жены продолжались почти 20 часов.

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Во время вечернего обстрела Украины 12 марта россияне ударили авиационными бомбами по городу Константиновка в Донецкой области и разрушили жилые многоэтажные дома. Спасатели смогли извлечь живой из-под руин девятиэтажки женщину, которая провела под завалами почти 20 часов. Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Почти 20 часов под руинами разрушенной девятиэтажки — ужас, который пришлось пережить женщине после сокрушительных авиаударов оккупантов по городу", — рассказали в пресс-службе.

Спасатели искали людей под завалами вместе с правоохранителями. За время поисково-спасательных работ разобрали 2,5 тонны строительных конструкций. Спасенную жительницу дома передали парамедикам Национальной полиции и госпитализировали.

"Это не просто спасение — это борьба за каждую жизнь!" — отметили в ГСЧС.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что наряд правоохранителей услышал голоса из-под руин одной из многоэтажек в Константиновке уже ночью и обнаружили, что под завалами оказались супруги.

Около 4:00 13 марта сотрудники полиции и ГСЧС смогли достать и передать врачам мужчину, а поиски его жены продолжались почти до 12:00. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.

По уточненной информации правоохранителей, погибших в результате вражеского удара нет. По состоянию на 15:00 13 марта было известно о 7 раненых.

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Напомним, в ночь с 11 на 12 марта РФ атаковала "шахедами" Днепр, Харьков и Сумы. В Днепре разрушениям подверглись детский сад и школа, в Харькове российский дрон упал между жилых домов.

Утром 12 марта Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу. От взрывной волны получила ранения 47-летняя женщина, которая в тот момент ехала в троллейбусе.