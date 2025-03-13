Витягли живою: на Донеччині врятували жінку після майже доби під завалами (відео)

Після російського авіаудару по багатоповерхівках Костянтинівки під руїнами опинилося подружжя. Співробітники ДСНС і Нацполіції спочатку дістали чоловіка, а пошуки дружини тривали майже 20 годин.

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Під час вечірнього обстрілу України 12 березня росіяни вдарили авіаційними бомбами по місту Костянтинівка в Донецькій області та зруйнували житлові багатоповерхові будинки. Рятувальники змогли витягти живою з-під руїн дев'ятиповерхівки жінку, яка провела під завалами майже 20 годин. Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки — жах, який довелося пережити жінці після нищівних авіаударів окупантів по місту", — розповіли в пресслужбі.

Рятувальники шукали людей під завалами разом із правоохоронцями. За час пошуково-рятувальних робіт розібрали 2,5 тонни будівельних конструкцій. Врятовану мешканку будинку передали парамедикам Національної поліції та госпіталізували.

"Це не просто порятунок — це боротьба за кожне життя!" — зазначили в ДСНС.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що наряд правоохоронців почув голоси з-під руїн однієї з багатоповерхівок у Костянтинівці вже вночі та виявили, що під завалами опинилося подружжя.

Близько 4:00 13 березня співробітники поліції та ДСНС змогли дістати та передати лікарям чоловіка, а пошуки його дружини тривали майже до 12:00. Постраждала перебуває у важкому стані, медики борються за її життя.

За уточненою інформацією правоохоронців, загиблих внаслідок ворожого удару немає. Станом на 15:00 13 березня було відомо про 7 поранених.

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Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 березня РФ атакувала "шахедами" Дніпро, Харків та Суми. В Дніпрі руйнувань зазнали дитячий садочок і школа, у в Харкові російський дрон упав між житлових будинків.

Вранці 12 березня Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу. Від вибухової хвилі отримала поранення 47-річна жінка, яка в той момент їхала в тролейбусі.