РФ атакувала "шахедами" Дніпро, Харків та Суми: у всіх містах є руйнування, деталі (фото)

У Дніпрі зруйновані будівлі дитячого садочку та школи. У Харкові "шахед" впав поміж житлових будинків.

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У ніч з 11 на 12 березня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по українських містах, внаслідок чого у Харкові, Сумах та Дніпрі зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Фокус розповідає, що відомо про нічну російську атаку.

Удар по Дніпру

Близько опівночі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро у місті виникло кілька пожеж.

"За попередньою інформацією в області збито 12 безпілотників з 20. Однак без збитків, на жаль, не минулося", — зазначив Лисак.

Згодом він уточнив, що в Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків, а також побиті вікна в дитсадку та школі.

"Шахед" впав поміж приватних будинків у Харкові

О 23:00 вибух пролунав у Харкові, а вже за дві години мер міста Ігор Терехов повідомив, що "Шахед" влучив поміж приватними будинками.

"Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих", — написав Терехов.

Згодом він підкреслив, що на місці падіння "Шахеда" — одна людина з гострою реакцією на стрес, якій надають медичну допомогу.

Дрони атакували складські приміщення в Сумах

Після опівночі Національна поліція Сумської області повідомила, що уночі російський безпілотник влучив у складські приміщення.

"Вночі російські війська атакували обласний центр, спрямувавши безпілотник на складські приміщення на околиці міста. Унаслідок удару сталося загоряння", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Сумам

В поліції уточнили, що на місці події працюють екстрені служби, зокрема рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.

"Правоохоронці здійснюють документування воєнного злочину, фіксуючи масштаби руйнувань та збираючи докази злочинних дій російської армії", — наголосили правоохоронці.

Зазначимо, що сам вибух в Сумах пролунав о пів на 12 ночі.

Нагадаємо, ввечері 11 березні ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеському морському порту, внаслідок якого загинули четверо осіб.

Надвечір 8 березня ЗС РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого у місті виникли проблеми з подачею газу та тепла.