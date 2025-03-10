РФ атакувала "Шахедами" регіони України: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

На Дніпропетровщині РФ вдарила КАБами по прикордонню, а на Сумщині в кількох громадах зафіксовані скиди з дронів.

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РФ в ніч проти 10 березня атакувала Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Києві, на Полтавщині, Дніпропетровщині в Сумській та Миколаївській областях. Є пошкодження та руйнування. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки ворожої атаки.

Атака на Київ

У Київські МВА повідомили, що повітряна тривога вночі 10 березня в Києві лунала протягом 3 годин 28 хвилин — з 23:51 до 03:20. На підступах до столиці було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків — відсутня.

Атака на Полтавщину

ЗС РФ атакували територію Полтавської області "Шахедами", є руйнування. Про це повідомили в Полтавській ОВА.

"Уночі ворог вчергове атакував Полтавщину. Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Зазнається, що також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється.

Атака на Дніпропетровщину

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА зранку, 10 березня, до пізнього вечора вогневі мобільні групи збивали ворожі цілі в регіоні. Загалом підрозділи ПвК "Схід" знищили 5 БпЛА.

"По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Минулося без загиблих і поранених. По Великомихайлівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила КАБами. Там також ніхто не постраждав", — проінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атаки на Сумщині

Протягом дня 9 березня росіяни здійснили 119 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 170 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Окупанти били по території регіону з мінометів, артилерії, FPV-дронами та КАБами. Також робили скиди ВОГ з БпЛА. В Миколаївській, Миропільський, Великописарівській, Есманській, Глухівській, Краснопільській, Хотинській, Середино-Будській, Хутір-Михайлівській, Білопільській, Свеській та Верхньосироватській громадах лунали вибухи.

В Миколаївській громаді був удар FPV-дрона. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Атака на Миколаївщину

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, в ніч на 10 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БпЛА типу "Shahed 131/136".

У результаті бойової роботи в Миколаївському та Баштанському районах через падіння уламків на відкритих територіях за межами населених пунктів відбулися займання сухої трави та чагарників. Постраждалих немає.

Також повідомляється, що 9 березня РФ атакувала околицю Миколаєва ударним дроном, тип уточнюється. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також удень 9 березня, ворог двічі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім цього окупанти з артилерії та дронами типу FPV атакували Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Також було пошкоджено лінію електропередач. У результаті було знеструмлено чотири населених пункти громади: с. Куцуруб, с. Іванівка, с. Яселка та с. Дмитрівка. Станом на 18:30 подачу електроенергії відновлено. Постраждалих немає.

Також учора, 9 березня, о 18:00 ворог атакував ударним дроном Шевченківську громаду, тип встановлюється. Внаслідок обстрілу у с. Миколаївське пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що уночі 10 березня українські дрони-камікадзе атакували НПЗ в Самарській області РФ. За інформацією росіян, протиповітряна оборона збила один із безпілотників на підльоті до підприємства. Невдовзі у Telegram-каналах поширили відео ударів по місту, на яких чутно звуки вибухів.

Вчора, 9 березня, ЗСУ атакували НПЗ у Ленінградській області.