РФ атаковала "Шахедами" регионы Украины: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

На Днепропетровщине РФ ударила КАБами по пограничникам, а на Сумщине в нескольких общинах зафиксированы сбросы с дронов.

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РФ в ночь на 10 марта атаковала Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Киеве, на Полтавщине, Днепропетровщине в Сумской и Николаевской областях. Есть повреждения и разрушения. Фокус собрал все, что известно о последствиях вражеской атаки.

Атака на Киев

В Киевские МВА сообщили, что воздушная тревога ночью 10 марта в Киеве звучала в течение 3 часов 28 минут — с 23:51 до 03:20. На подступах к столице было зафиксировано 16 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные — локально потеряны или покинули воздушное пространство.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков — отсутствует.

Атака на Полтавщину

ВС РФ атаковали территорию Полтавской области "Шахедами", есть разрушения. Об этом сообщили в Полтавской ОГА.

"Ночью враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате падения БпЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов устанавливается.

Атака на Днепропетровщину

Как сообщили в Днепропетровской ОВА утром, 10 марта, до позднего вечера огневые мобильные группы сбивали вражеские цели в регионе. В целом подразделения ПвК "Восток" уничтожили 5 БпЛА.

"По Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых. По Великомихайловской громаде Синельниковского района российская армия попала из КАБов. Там также никто не пострадал", — проинформировал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Атаки на Сумщине

В течение дня 9 марта россияне совершили 119 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 170 взрывов. Обстрелам подверглись Верхнесыроватская, Николаевская сельская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Свесская громады.

Оккупанты били по территории региона из минометов, артиллерии, FPV-дронами и КАБами. Также делали сбросы ВОГ с БпЛА. В Николаевской, Миропольской, Великописаревской, Эсманской, Глуховской, Краснопольской, Хотинской, Середино-Будской, Хутор-Михайловской, Белопольской, Свесской и Верхнесироватской громадах раздавались взрывы.

В Николаевской общине был удар FPV-дрона. Поврежден частный жилой дом.

Атака на Николаевскую область

Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в ночь на 10 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 18 БпЛА типа "Shahed 131/136".

В результате боевой работы в Николаевском и Баштанском районах из-за падения обломков на открытых территориях за пределами населенных пунктов произошли возгорания сухой травы и кустарников. Пострадавших нет.

Также сообщается, что 9 марта РФ атаковала окраину Николаева ударным дроном, тип уточняется. В результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Также днем 9 марта, враг дважды атаковал дронами типа FPV акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

Кроме этого оккупанты из артиллерии и дронами типа FPV атаковали Куцурубскую общину. В результате чего в с. Дмитровка поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Также была повреждена линия электропередач. В результате были обесточены четыре населенных пункта общины: с. Куцуруб, с. Ивановка, с. Яселка и с. Дмитровка. По состоянию на 18:30 подача электроэнергии восстановлена. Пострадавших нет.

Также вчера, 9 марта, в 18:00 враг атаковал ударным дроном Шевченковскую громаду, тип устанавливается. В результате обстрела в с. Николаевское повреждено хозяйственное сооружение. Пострадавших нет.

Напомним, что ночью 10 марта украинские дроны-камикадзе атаковали НПЗ в Самарской области РФ. По информации россиян, противовоздушная оборона сбила один из беспилотников на подлете к предприятию. Вскоре в Telegram-каналах распространили видео ударов по городу, на которых слышны звуки взрывов.

Вчера, 9 марта, ВСУ атаковали НПЗ в Ленинградской области.