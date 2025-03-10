Украинские дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ: после попаданий вспыхнул пожар (видео)
Череду взрывов слышали жители Самарской области РФ, которая этой ночью оказалась под атакой БпЛА. После ударов загорелся пожар на крупном промышленном объекте.
Ночью 10 марта украинские дроны-камикадзе атаковали в очередной раз российские регионы: под ударом традиционно оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности РФ, которые не только питают вражескую экономику, но и производят топливо и другие ресурсы, используемые в военной и оборонной отраслях России. Так, под ударом этой ночью был в частности Новокуйбышевский НПЗ. Фокус собрал информацию об ударах по российскому предприятию.
Около 00:30 часов 10 марта в Самарской области объявили о воздушной тревоге из-за появления ударных БпЛА.
Вскоре местные Telegram-каналы начали сообщать о ряде взрывов, прозвучавших в частности над российским городом Новокуйбышевск, расположенным в 20 километрах от областного центра — Самары. По предварительной информации, под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод.
"Всего было слышно четыре громких звука", — говорится в сообщении.
По информации россиян, противовоздушная оборона сбила один из беспилотников на подлете к предприятию.
Вскоре в Telegram-каналах распространили видео ударов по городу, на которых слышны звуки взрывов и видно, как в результате атаки сработала сигнализация у автомобилей.
Около 02:30 часов стало известно о первых последствиях украинской атаки по российскому нефтеперерабатывающему заводу: по информации Telegram-каналов, на предприятии занялся пожар.
Российские власти в Самарской области пока никак не комментировали атаку по Новокуйбышевскому НПЗ.
Новокуйбышевский НПЗ: что известно
Новокуйбышевский НПЗ считается крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы. Его мощности составляют 8,8 млн. тонн нефти в год.
Завод производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов. Также на предприятии производятся компоненты масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии и т.д.
ВСУ не впервые атакуют это предприятие. Впервые украинские дроны ударили по нему 16 марта 2024 года, детали сообщал Фокус.
Вчера, 9 марта, ВСУ атаковали НПЗ в Ленинградской области.