Украинские дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ: после попаданий вспыхнул пожар (видео)

Череду взрывов слышали жители Самарской области РФ, которая этой ночью оказалась под атакой БпЛА. После ударов загорелся пожар на крупном промышленном объекте.

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Ночью 10 марта украинские дроны-камикадзе атаковали в очередной раз российские регионы: под ударом традиционно оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности РФ, которые не только питают вражескую экономику, но и производят топливо и другие ресурсы, используемые в военной и оборонной отраслях России. Так, под ударом этой ночью был в частности Новокуйбышевский НПЗ. Фокус собрал информацию об ударах по российскому предприятию.

Около 00:30 часов 10 марта в Самарской области объявили о воздушной тревоге из-за появления ударных БпЛА.

Скриншот | сообщение о тревоге

Вскоре местные Telegram-каналы начали сообщать о ряде взрывов, прозвучавших в частности над российским городом Новокуйбышевск, расположенным в 20 километрах от областного центра — Самары. По предварительной информации, под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод.

Скриншот | сообщение о взрывах

"Всего было слышно четыре громких звука", — говорится в сообщении.

По информации россиян, противовоздушная оборона сбила один из беспилотников на подлете к предприятию.

Вскоре в Telegram-каналах распространили видео ударов по городу, на которых слышны звуки взрывов и видно, как в результате атаки сработала сигнализация у автомобилей.

Около 02:30 часов стало известно о первых последствиях украинской атаки по российскому нефтеперерабатывающему заводу: по информации Telegram-каналов, на предприятии занялся пожар.

Российские власти в Самарской области пока никак не комментировали атаку по Новокуйбышевскому НПЗ.

Новокуйбышевский НПЗ: что известно

Новокуйбышевский НПЗ считается крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы. Его мощности составляют 8,8 млн. тонн нефти в год.

Завод производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов. Также на предприятии производятся компоненты масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии и т.д.

ВСУ не впервые атакуют это предприятие. Впервые украинские дроны ударили по нему 16 марта 2024 года, детали сообщал Фокус.

Вчера, 9 марта, ВСУ атаковали НПЗ в Ленинградской области.