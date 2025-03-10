Українські дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ: після влучань спалахнула пожежа (відео)

Низку вибухів чули мешканці Самарської області РФ, що цієї ночі опинилася під атакою БпЛА. Після ударів зайнялася пожежа великому промисловому об'єкті.

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Уночі 10 березня українські дрони-камікадзе атакували вчергове російські регіони: під ударом традиційно опинилися об'єкти нафтопереробної промисловості РФ, які не тільки живлять ворожу економіку, а й виготовляють паливо та інші ресурси, що використовуються у військовій та оборонній галузях Росії. Так, під ударом цієї ночі був зокрема Новокуйбишевський НПЗ. Фокус зібрав інформацію про удари по російському підприємству.

Близько 00:30 години 10 березня у Самарській області оголосили про повітряну тривогу через зарозу ударних БпЛА.

Скріншот | повідомлення про тривогу

Невдовзі місцеві Telegram-канали почали повідомляти про низку вибухів, що пролунали зокрема над російським містом Новокуйбишевськ, що розташоване за 20 кілометрів від обласного центру — Самари. За попередньою інформацією, під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод.

Скріншот | допис про вибухи

"Всього було чутно чотири гучних звуки", — йдеться у повідомленні.

За інформацією росіян, протиповітряна оборона збила один із безпілотників на підльоті до підприємства.

Невдовзі у Telegram-каналах поширили відео ударів по місту, на яких чутно звуки вибухів та видно, як внаслідок атаки спрацювала сигналізація в автомобілів.

Близько 02:30 години стало відомо про перші наслідки української атаки по російському нафтопереробному заводу: за інформацією Telegram-каналів, на підприємстві зайнялася пожежа.

Російська влада у Самарській області поки що ніяк не коментувала атаку по Новокуйбишевському НПЗ.

Новокуйбишевський НПЗ: що відомо

Новокуйбишевський НПЗ вважається найбільшим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи. Його потужності становлять 8,8 млн. тонн нафти на рік.

Завод виготовляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден. Також на підприємстві виробляються компоненти мастил, бітуми, кокс, продукти нафтохімії тощо.

ЗСУ не вперше атакують це підприємство. Вперше українські дрони вдарили по ньому 16 березня 2024 року, деталі повідомляв Фокус.

Вчора, 9 березня, ЗСУ атакували НПЗ у Ленінградській області.