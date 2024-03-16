Сезон в розпалі: дрони СБУ атакували три російські НПЗ у Самарській області, — джерела Фокусу

Українські дрони атакували Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський нафтопереробні заводи, які переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти на рік.

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16 березня безпілотники ударили по російських нафтопереробних заводах у Самарській області. Джерела Фокусу підтверджують, що атака була результативною.

За даними джерел, нічна атака на російські НПЗ була результативною. Зокрема, ударні БПЛА СБУ відпрацювали по трьох нафтопереробних заводах корпорації "Роснефть" у Самарській області — Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський НПЗ. Ці заводи переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, тобто майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ", — зазначає джерело.

БПЛА атакували НПЗ у Самарській області: що відомо

За повідомленням росЗМІ вранці 16 березня дрони атакували два нафтопереробні підприємства у Самарській області — Новокуйбишевський і Сазранський, на яких виникли пожежі. За словами губернатора Самарської області Дмитра Азарова, внаслідок атаки по нафтопереробних заводах нібито немає постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 15 березня у Курській області Росії пролунали вибухи. Губернатор Роман Старовойт зауважив, що нібито російська протиповітряна робота знищила три дрони.

16 березня Бєлгород і область атакували за допомогою РСЗВ RM-70 "Вампір", "Точка-У" та дронів. У результаті є руйнування та загиблі громадяни.