РСЗВ "Вампір" та "Точка-У" атакували Бєлгород: влада РФ повідомляє про жертв та влучання (відео)

Оборонне відомство Росії заявило про успішну роботу протиповітряної оборони, проте в Бєлгороді та області зафіксовано руйнування та постраждалих. Їх доправили до лікарні.

Related video

Вночі та вранці 16 березня атаки зазнав Бєлгород та область. По регіону вдарили з різного виду озброєння. Про це повідомили в Міноборони Російської Федерації в Telegram.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу, тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" об'єктами на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Російська ППО нібито перехопила та знищила три БПЛА, реактивний снаряд і ракету ТРК "Точка-У" над Бєлгородською областю. Крім цього, близько 8:00 мск російська ППО нібито збила вісім реактивних снарядів RM-70 "Вампір" над регіоном. А близько 8:30 було нібито знищено два дрони. Близько 9:00 засоби ППО РФ збили ще один безпілотник над Бєлгородською областю.

За повідомленням губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, над Бєлгородом і регіоном нібито спрацювала російська ППО, було знищено вісім снарядів РСЗВ "Вампір" на підльоті до міста. Він зауважив, що в результаті атаки є загиблі.

"На превеликий жаль, двоє людей загинули: чоловік і жінка. Чоловік їхав за кермом вантажівки, коли в нього влучив снаряд, після чого машина врізалася в пасажирський автобус", — сказав Гладков.

Він наголосив, що громадяни не постраждали. Ще одна жінка загинула в гаражному кооперативі, куди вона прийшла разом із сином годувати собак. Вона загинула на місці, тоді як за життя її сина борються медики — в нього осколкові поранення потиличної частини голови, плеча й грудної клітки.

Також двоє чоловіків отримали закриті черепно-мозкові травми, їхній стан — задовільний. Постраждалих доставили до лікарні, їм надають необхідну допомогу.

У Бєлгороді зафіксовані руйнування — у семи багатоповерхівок вибиті вікна, пошкоджено скління на балконах і лоджіях. Також у двох соціальних і двох господарських об'єктах зафіксовані пошкодження, понівечено 15 автомобілів.

Також руйнування зафіксовані у декількох селах Бєлгородського району, а саме в селищу Дубове пошкоджено шість приватних житлових будинків та дві надвірні споруди, в селищі Сєвєрний і Разумне — по одному приватному домоволодінню й автомобілю, осколками понівечена будівля ТЦ "Сіті Молл".

Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков

Нагадаємо, вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області, на одному з ник виникла масштабна пожежа. За інформацією губернатора регіону Дмитра Азарова, нібито ніхто не постраждав.

15 березня Бєлгород у Росії обстріляли з РСЗВ, у результаті чого постраждали дві людини та є руйнування. Проте Міноборони РФ заявили про успішну роботу протиповітряної оборони.