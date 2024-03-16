Платна евакуація з Бєлгорода: хакери зламали сайт російського "Червоного Хреста" (фото)

Хакери заявили, що до Червоного Хреста нібито звернулися бійці "РДК" із проханням про допомогу евакуювати жителів Бєлгородської області.

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Хакери з групи Hdr0 зламали сайт російського відділення Червоного Хреста. Вони опублікували повідомлення про платну евакуацію з Бєлгородської області РФ. Хакери заявили про злам на своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що до Червоного Хреста нібито звернулися бійці "Російського добровольчого корпусу" по допомогу в евакуації жителів Бєлгорода.

"Сьогодні РДК звернулися до Міжнародного Червоного Хреста по допомогу в евакуації жителів мирного Бєлгорода. Як і очікувалося від англосаксонських посіпак, вони відповіли відпискою. Проте Російський Червоний Хрест знайшов рішення. На жаль, усі адміни пішли голосувати за пітуна (Володимира Путіна, — ред.), і написати оголошення про евакуацію населення довелося нам. Максимальний репост, разом врятуємо жителів БНР", — ідеться в повідомленні.

Хакери зламали сайт Червоного Хреста РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, на сайті Червоного Хреста дійсно з'явилося повідомлення про платну евакуацію з Бєлгородської області. Ціна залежала нібито від ваги і віку людини від 5000 рублів до 30000 рублів. При наданні фотографії бюлетеня з голосом за Путіна — евакуацію обіцяли зробити безкоштовно.

Хакери зламали сайт Червоного Хреста РФ Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше РДК і ЛСР уже закликали евакуюватися жителів Курської та Бєлгородської областей. Російські добровольці заявили, що мирні міста України повинні припинити обстрілювати з території РФ. Щоб зупинити ворожу атаку, бійці завдадуть вогневої поразки по військових позиціях Бєлгорода і Курська.

Пізніше Боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський із позивним "Лютик" також закликав жителів Бєлгородської та Курської областей РФ евакуюватися. Він заявив, що під ударом можуть опинитися військові частини та інші військові об'єкти цих двох регіонів. Для атаки на них найчастіше використовують дрони.