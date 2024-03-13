Готуються удари: РДК і ЛСР закликали евакуюватися жителів Курської та Бєлгородської областей

Російські добровольці заявили, що мирні міста України повинні припинити обстрілювати з території РФ. Аби зупинити ворожу атаку бійці завдадуть вогневого ураження по військових позиціях Бєлгорода і Курська.

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Бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону закликали жителів Бєлгородської і Курської областей (Російська Федерація) евакуюватися. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій в Telegram.

"Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами", — йдеться у повідомленні.

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Бійці зауважили, що щодня десятки невинних людей, здебільшого жінок і дітей, гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Натомість ці обстріли повинні зупинитися, в результаті російські добровольці "змушені завдати вогневого ураження" по військових позиціях, розміщених у Бєлгороді й Курську.

"Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути міста. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", — додали російські добровольці.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон прорвалися через державний кордон на територію Росії. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, заявив, що це "тільки початок" та "такого буде дуже і дуже багато".

13 березня представник ГУР МОУ Андрій Юсов зауважив, що росіяни активно допомагають українським спецслужбам здійснювати різні диверсії та розвіддіяльність. Він наголосив, що внутрішній опір серед громадян РФ є.