Готовятся удары: РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Курской и Белгородской областей

Российские добровольцы заявили, что мирные города Украины должны прекратить обстреливать с территории РФ. Чтобы остановить вражескую атаку бойцы нанесут огневое поражение по военным позициям Белгорода и Курска.

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Бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона призвали жителей Белгородской и Курской областей (Российская Федерация) эвакуироваться. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Telegram.

"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями", — говорится в сообщении.

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Бойцы отметили, что ежедневно десятки невинных людей, в основном женщин и детей, погибают от обстрелов из Белгорода. Вместо этого эти обстрелы должны остановиться, в результате российские добровольцы "вынуждены нанести огневое поражение" по военным позициям, размещенным в Белгороде и Курске.

"Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", — добавили российские добровольцы.

Напомним, 12 марта стало известно, что Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались через государственную границу на территорию России. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, заявил, что это "только начало" и "такого будет очень и очень много".

13 марта представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что россияне активно помогают украинским спецслужбам осуществлять различные диверсии и разведдеятельность. Он отметил, что внутреннее сопротивление среди граждан РФ есть.