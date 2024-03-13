"Противостоят режиму Путина": многие россияне помогают украинской разведке, — Юсов (видео)

По словам представителя Главного управления разведки, внутреннее сопротивление среди граждан страны-агрессора все же существует, однако масштаб еще не совсем большой.

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Граждане РФ активно помогают украинским спецслужбам для осуществления различных диверсий или разведдеятельности. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

По его словам, внутреннее сопротивление среди граждан соседнего государства все же есть и в украинской разведке видят попытки гражданского протеста и неповиновения в ситуации репрессивного режима.

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По масштабам это далеко не украинский Майдан, однако в условиях "тюрьмы народов" и концлагеря, как говорит Андрей Юсов, люди, совершающие подобные поступки, являются смелыми.

"На территории Российской Федерации время от времени что-то взрывается, что-то происходит. Это делают в том числе и люди, которые таким способом противостоят режиму Путина. Это большое количество людей на разных направлениях, разного уровня — от простых граждан, которые проявляют инициативу по своей гражданской позиции, до людей более крупного калибра, которые имеют влияние и в бизнесе, и в военно-политических кругах", — рассказывает представитель ГУР МОУ.

Отдельно он добавил, что протестный потенциал противника увеличивается, однако происходит это на тех направлениях, которые не всегда очевидны для режима Кремля.

Напомним, 12 марта сообщалось, что оккупанты в Крыму знают, к какому сценарию нужно готовиться. По словам представителя разведки Андрея Юсова, четких анонсов о будущих комплексных мероприятиях на полуострове противник не получит, однако он и так осознает, к чему это ведет — освобождению украинской территории от захватчиков.