"Худшее было впереди": мужчина пережил клиническую смерть и рассказал о своих видениях, детали

85-летний британец говорит, что был мертвым более восьми минут. Он говорит, что его видения напоминали известные многим описания "прекрасных садов" и мест с невероятными видами.

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85-летний Дэйв Синглтон из Ноттингема рассказал о собственном опыте клинической смерти, который с ним случился более 20 лет назад. О пережитом и увиденном во время реанимации, которая длилась более восьми минут, он рассказал в комментарии для британского издания Mirror.

Г-н Синглтон рассказал, что в то время страдал от сердечной блокады, которая в ряде случаев требует неотложной медицинской помощи. Однажды утром мужчина, находящийся на пенсии, почувствовал во время прогулки, как его сердцебиение замедляется и начал терять сознание.

Британец вернулся домой и попросил своего друга помочь ему проверить пульс, чтобы вызвать скорую. Через несколько минут за мужчиной приехали медики, которые доставили его в медицинское учреждение, где мужчина окончательно потерял сознание.

Сам Дэйв вспоминает лишь частично те события, которые смог запомнить. По его словам, для него казалось, что свет "стал тускнеть, будто перед глазами раскрывалась темная штора". Врачи пытались реанимировать мужчину несколько раз в течение восьми минут, пока он находился в состоянии клинической смерти.

"Далее передо мной эта штора будто опустилась, и я увидел свет. Впоследствии я оглянулся и понял, что я сижу в прекрасном саду под теплым солнечным светом. За мной была высокая ограда, и я слышал голоса и смех с другой стороны ограды. Я знал, что там собрались семья и друзья, поэтому это, видимо, было особое событие", — сказал Дэйв.

Мужчина признается, что пытался встать и дойти по ту сторону за ограждение, однако остался на месте. Его привлекали те пейзажи, которые он увидел в состоянии клинической смерти.

"Мне было так комфортно, а вид на поля и холмы вдали был замечательным. Я был таким спокойным и умиротворенным в прекрасном месте. Я был счастлив и доволен", — признается британец.

В то же время медики продолжали реанимацию мужчины, и смогли вытащить Дэйва с того света. Мужчина говорит, что все произошло довольно быстро и резко.

"Просто как будто — бах! — и я вернулся. Я открыл глаза и увидел группу медиков вокруг меня, который держал меня в живых. Честно говоря, я не хотел сюда возвращаться, поскольку было очень неудобно и шумно", — пояснил Дэйв.

Мужчина признается, что после пережитого ему поставили кардиостимулятор, и теперь он чувствует себя значительно лучше. За это время господин Синглтон успел изменить свою жизнь: он побывал в ряде стран, начал заниматься рисованием и достиг "определенного успеха".

Британец признается, что когда возвращался, то думал, что "худшее для меня было впереди". Однако когда вернулся из загробной жизни, то говорит, что его жизнь "приобрела новый смысл" и теперь он советует всем "ценить то, что каждый имеет в жизни".

Ранее стало известно, как известный британский колумнист пережил клиническую смерть. Колумнист и писатель Джеймс Рейнольдс без проблем прошел несложную операцию на желчном пузыре. Однако потом мужчина вспомнил, как пережил собственную клиническую смерть после оперативного вмешательства и что успел увидеть в потустороннем мире.

Впоследствии сообщалось, что ученые зафиксировали странную мозговую активность умерших пациентов. Возможным объяснением всплесков активности исследователи называют кислородное голодание мозга.