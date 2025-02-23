"Найгірше було попереду": чоловік пережив клінічну смерть та розповів про свої видіння, деталі

85-річний британець каже, що був мертвим понад вісім хвилин. Він каже, що його видіння нагадували відомі багатьом описи "прекрасних садів" і місць з неймовірними краєвидами.

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85-річний Дейв Сінглтон із Ноттінгема розповів про власний досвід клінічної смерті, який з ним трапив понад 20 років. Про пережите та побачене під час реанімації, яка тривала понад вісім хвилин, він розповів у коментарі для британського видання Mirror.

Пан Сінглтон розповів, що в той час страждав від серцевої блокади, яка в низці випадків потребує невідкладної медичної допомоги. Одного ранку чоловік, який перебуває на пенсії, відчув, як його серцебиття сповільнюється і почав втрачати свідомість.

Британець повернувся додому та попросив свого друга допомогти йому перевірити пульс, аби викликати швидку. За кілька хвилин за чоловіком приїхали медики, які доправили його до медичного закладу, де чоловік остаточно втратив свідомість.

Сам Дейв згадує лише частково ті події, що зміг запам'ятати. За його словами, для нього здавалося, що світло "стало тьмяніти, ніби перед очима розкривалася темна штора". Лікарі намагалися реанімувати чоловіка кілька разів протягом восьми хвилин, поки він перебував у стані клінічної смерті.

"Далі переді мною ця штора ніби опустилася, і я побачив світло. Згодом я оглянувся і зрозумів, що я сиджу у прекрасному саду під теплим сонячним світлом. За мною була висока огорожа, і я чув голоси та сміх з іншого боку огорожі. Я знав, що там зібралися сім’я та друзі, тож це, мабуть, була особлива подія", — сказав Дейв.

Чоловік зізнається, що намагався встати та дійти по той бік огорожі, однак залишився на місці. Його приваблювали ті краєвиди, які він побачив у стані клінічної смерті.

"Мені було так комфортно, а краєвид на поля та пагорби вдалині був чудовим. Я був таким спокійним і умиротвореним у чудовому місці. Я був щасливий і задоволений", — зізнається британець.

В той самий час медики продовжували реанімацію чоловіка, і змогли витягти Дейва з того світу. Чоловік каже, що все сталося доволі швидко і різко.

"Просто ніби — бах! — і я повернувся. Я розплющив очі й побачив групу медиків навколо мене, який тримав мене в живих. Чесно кажучи, я не хотів сюди повертатися, оскільки було дуже незручно та шумно", — пояснив Дейв.

Чоловік зізнається, що від після пережитого йому поставити кардіостимулятор, і тепер він почувається значно краще. За цей час пан Сінглтон встиг змінити своє життя: він побував у низці країн, почав займатися малювання і досяг "певного успіху".

Британець зізнається, що коли повертався, то думав, що "найгірше для мене було попереду". Однак коли повернувся з потойбіччя, то каже, що його життя "набуло нового сенсу" і тепер він радить всім "цінувати те, що кожен має в житті".

Раніше стало відомо, як відомий британський колумніст пережив клінічну смерть. Колумніст і письменник Джеймс Рейнольдс без проблем пройшов нескладну операцію на жовчному міхурі. Однак потім чоловік згадав, як пережив власну клінічну смерть після оперативного втручання і що встиг побачити в потойбіччі.

Згодом повідомлялося, що вчені зафіксували дивну мозкову активність померлих пацієнтів. Можливим поясненням сплесків активності дослідники називають кисневе голодування мозку.