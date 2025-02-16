Чоловік пережив клінічну смерть та розповів, що бачив на тому світі: деталі

Колумніст і письменник Джеймс Рейнольдс без проблем пройшов нескладну операцію на жовчному міхурі. Однак потім чоловік згадав, як пережив власну клінічну смерть після оперативного втручання і що встиг побачити в потойбіччі.

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Британський письменник та журналіст Джеймс Рейнольдс розповів про власний пережитий досвід клінічної смерті перед звичайною операцією на жовчному міхурі. Про це він написав у колонці для видання DailyMail.

Чоловік розповідає, що підготовка до операції була доволі спокійною, адже не нервував і знав, що все має минути спокійно. Однак після того, як він повернувся до тями після оперативного втручання, герой історії почав себе дивно почувати.

Він згадує, що йому вводили знеболювальне після операції, а в якийсь момент він упав у стан ступору, схожий на кататонію. Журналіст пише, що перестав відчувати як дихає, і поступово втрачає свідомість. струснув нерви перед операцією на жовчному міхурі. Але незабаром усе змінилося, коли він не міг дихати

"Медсестра зверталася до мене: "Джеймсе, тобі потрібно дихати. Ти не дихаєш", та я не міг нічого сказати. Я знав, що це було не звичайне прохання. Від суміші анестетика та знеболювального розумів, що щось йде не так. Тому подумаю, що маю зробити, що просила медсестра, але я не міг. Не міг поворухнутися і відповісти. Все, що залишалося робити, це продовжувати спроби дихати та дихати", — згадує Джеймс.

В цей момент, коли свідомість почала зникати, він сказав, що почав думати про матір і батька, а потім в один момент не відбулося нічого.

"Я міг лише спостерігати, як мій світ став білим. Моє життя не промайнуло перед моїми очима. Я не бачив Бога, лише все довкола було білим. І тоді я подумав про себе: "Ну добре, це, мабуть, кінець", — розповідає журналіст.

Чоловік пригадує, що він ніби опинився в іншій реальності: не було ніякого дискомфорту, ніякої метушні довкола, а біле світло ставало все більш яскравим, і думки ніби прояснилися. Водночас лікарі продовжували боротися за життя Джеймса, який переживав стан клінічної смерті.

"І ось тут — клац! — і я розумію, що на мені респіратор, через який я дихаю. Скрізь мої вени пройшла якась холодна рідина, і я розумів, що повертаюся до реальності", — розповідає про свої відчуття чоловік.

Лікарі змогли стабілізувати стан журналіста, однак він почувався знесиленим і не все міг згадати про той стан, однак біль поступово зникав. Чоловік вдячний персоналу, який витягнув його з того світу та каже, що він був "надзвичайно близько до смерті".

"Для моїх лікарів це був ще один день в офісі. Але для мене я визнаю, що це було незвично. "Близько до смерті" — термін відносний, і я, можливо, ніколи не дізнаюся про справжній ризик. Знаю, що лише в такі важливі моменти, якими б вони не здавалися важливими, оточуючі робили все, що було необхідно, щоб переконатися, що зі мною все гаразд. Вони працювали гладко та професійно, щоб допомогти мені пережити, коли я сам не міг впоратися. І за це я вдячний", — резюмував Джеймс.

Раніше повідомлялося, як чоловік помер на 20 хвилин, а після — різко змінив життя. За словами Скотта Драммонда, доки він був мертвим поряд з ним був ще хтось, що надалі змусило його повірити у Бога. Чоловікові не хотілось повертатись з потойбіччя, бо там було дуже "спокійно і безтурботно".

Згодом стало відомо, що чоловік помер на три хвилини та описав, що бачив на тому світі. Користувачі в мережі були вражені прочитаним і почали описувати історії родичів і знайомих. Деякі юзери угледіли в описі схожість зі зображенням потойбіччя у відомому літературному творі.