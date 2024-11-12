Чоловік помер на 20 хвилин, після чого кардинально змінив своє життя: що він побачив

За словами Скотта Драммонда, доки він був мертвим поряд з ним був ще хтось, що надалі змусило його повірити у Бога. Чоловікові не хотілось повертатись з потойбіччя, бо там було дуже "спокійно і безтурботно".

Чоловік у 28-річному віці пережив 20-хвилинну клінічну смерть, яка докорінно змінила його життя та стиль поведінки. Про це розповів сам чоловік, якого звати Скотт Драммонд та якому вже за 60, в інтерв'ю Prioritize Your Life.

"У мене було відчуття, що щось пройшло по моїй руці через серце, і наступне, що я зрозумів, це те, що я стою над своїм тілом і дивлюся на операцію згори донизу. Я стежив за кожним стібком, який накладали на мій палець", — розповів чоловік.

Річ у тому, що у 28 років Скотт вивихнув палець, через що йому була потрібна операція. Проте під час хірургічного втручання медсестра неправильно наклала джгут.

Драммонд розповів, що пам'ятає, як ця медсестра вибігла з операційної з криком: "Я вбила його!". У цей час сам Скотт нібито перенісся в поле, наповнене квітами і травою до пояса. За його словами, він був не один. Поруч він відчував присутність ще когось, що надалі змусило його повірити у Бога.

"Я пам'ятаю це так яскраво, що я ніколи не міг озирнутися, або мені було наказано ніколи більше не озиратися, і наступне, що я пам'ятаю, і це було схоже на миготіння очей, я стояв у полі, де людина, яка була зі мною, була поруч зі мною, але я не міг її бачити… Наступне, що я пам'ятаю, це те, що людини, яка мене супроводжувала, вже не було, і я був сам, але це було так спокійно", — зазначив Драммонд.

За його словами, він також побачив спогади свого життя від самого народження: все, що зробив у своєму житті, хороше і погане.

"Я пам'ятаю, що дещо було боляче. Дещо приносило мені радість. Але що було, те було. Я знав, що повинен змінити своє життя на краще", — пояснив чоловік.

Скотт підкреслив, що йому не хотілось повертатись з того місця, де він перебував, але якась рука простяглася до нього крізь хмару і сказала: "Твій час ще не настав. Ти маєш ще багато чого зробити". Коли він потягнув руку назад, то повернувся у своє тіло та дізнався, що 20 хвилин був мертвий.

За кілька десятків років своїм досвідом Скотт поділився лише з дружиною та найближчими друзями. Пережита клінічна смерть повністю змінила його погляди на життя — від заробляння грошей до пріоритету родини.

"Найбільше, чого я навчився на своєму досвіді – це не озиратися назад. Не озиратися на те, що ти зробив у своєму житті. Подивіться на своє життя таким, яким воно є сьогодні, просто зараз. І почніть дивитися в майбутнє. Ми можемо змінитися, якщо захочемо", — наголосив Драммонд.

Нагадаємо, чоловік, який виграв у лотерею 148 мільйонів фунтів, перетворює свій будинок у публічне місце.