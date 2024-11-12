Мужчина умер на 20 минут, после чего кардинально изменил свою жизнь: что он увидел

По словам Скотта Драммонда, пока он был мертвым рядом с ним был еще кто-то, что в дальнейшем заставило его поверить в Бога. Мужчине не хотелось возвращаться из загробной жизни, потому что там было очень "спокойно и беззаботно".

Мужчина в 28-летнем возрасте пережил 20-минутную клиническую смерть, которая в корне изменила его жизнь и стиль поведения. Об этом рассказал сам мужчина, которого зовут Скотт Драммонд и которому уже за 60, в интервью Prioritize Your Life.

"У меня было ощущение, что что-то прошло по моей руке через сердце, и следующее, что я понял, это то, что я стою над своим телом и смотрю на операцию сверху вниз. Я следил за каждым стежком, который накладывали на мой палец", — рассказал мужчина.

Дело в том, что в 28 лет Скотт вывихнул палец, из-за чего ему потребовалась операция. Однако во время хирургического вмешательства медсестра неправильно наложила жгут.

Драммонд рассказал, что помнит, как эта медсестра выбежала из операционной с криком: "Я убила его!". В это время сам Скотт якобы перенесся в поле, наполненное цветами и травой по пояс. По его словам, он был не один. Рядом он ощущал присутствие еще кого-то, что в дальнейшем заставило его поверить в Бога.

"Я помню это так ярко, что я никогда не мог оглянуться, или мне было приказано никогда больше не оглядываться, и следующее, что я помню, и это было похоже на мелькание глаз, я стоял в поле, где человек, который был со мной, был рядом со мной, но я не мог его видеть... Следующее, что я помню, это то, что человека, который меня сопровождал, уже не было, и я был один, но это было так спокойно", — отметил Драммонд.

По его словам, он также увидел воспоминания своей жизни от самого рождения: все, что сделал в своей жизни, хорошее и плохое.

"Я помню, что кое-что было больно. Кое-что приносило мне радость. Но что было, то было. Я знал, что должен изменить свою жизнь к лучшему", — пояснил мужчина.

Скотт подчеркнул, что ему не хотелось возвращаться с того места, где он находился, но какая-то рука протянулась к нему сквозь облако и сказала: "Твое время еще не пришло. Ты должен еще многое сделать". Когда он потянул руку назад, то вернулся в свое тело и узнал, что 20 минут был мертв.

За несколько десятков лет своим опытом Скотт поделился только с женой и самыми близкими друзьями. Пережитая клиническая смерть полностью изменила его взгляды на жизнь — от зарабатывания денег до приоритета семьи.

"Самое большое, чему я научился на своем опыте — это не оглядываться назад. Не оглядываться на то, что ты сделал в своей жизни. Посмотрите на свою жизнь такой, какая она есть сегодня, прямо сейчас. И начните смотреть в будущее. Мы можем измениться, если захотим", — подчеркнул Драммонд.

Напомним, мужчина, который выиграл в лотерею 148 миллионов фунтов, превращает свой дом в публичное место.