Увидела рай и ад: женщина после клинической смерти вернулась с посланием для всех

Аамериканка Шарлотта Холмс описала свое путешествие в рай как опыт "без страха" и лишь "чистой радости". Она рассказала, что ее встретили более молодые и здоровые версии умерших членов семьи, а также исторические святые.

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Жительница Канзаса (США) поделилась своей ужасающей личной историей, в которой она на протяжении 11 минут находилась в состоянии клинической смерти и побывала, как она утверждает, в раю и аду. Об этом пишет Daily Mail.

68-летняя на тот момент Шарлотта Холмс рассказала, что ее путешествие на "ту сторону" началось во время обычного обследования сердца у кардиолога в сентябре 2019 года. Когда ее артериальное давление стремительно поднялось до 234 на 134, врачи предупредили ее: "Либо у вас повторный инсульт, либо вы вот-вот перенесете сердечный приступ".

После этого, по словам Холмс, началось ее удивительное путешествие, которое включало в себя "рай" и экскурсию к "краю ада", организованную самим Богом. Ей было поручено передать это послание живым.

Шарлотта и ее муж Дэнни рассказали программе "700 Club", что врачи объявили ее клинически мертвой после того, как сердце Холмс остановилось на почти две полных медицинских минуты, обычно используемых для определения смерти.

Дэнни, наблюдая за происходящим, был в шоке: "Сразу же они начали вызывать помощь, и все начали врываться внутрь", — сказал он. "Они начали оказывать ей помощь, и я думал: "Смогу ли я вообще забрать ее домой?"

Дэнни подтвердил, что история его жены имеет сверхъестественный характер, вспоминая шокирующий момент, когда услышал, как она описывает вещи, недоступные для восприятия, но которые она наблюдала в реальном времени.

"Тогда я понял, что она не в этом мире", — объяснил он.

Шарлотта рассказала, что ее опыт начался как классический "вне телесный опыт", прежде чем ее провели ангелы в рай. "Я была над своим телом", — вспомнила она. "Я видела, как делают массаж сердца. Я видела вокруг себя медсестер, ощущала запах самых прекрасных цветов, которые когда-либо нюхала. И потом я услышала музыку".

В одно мгновение, по ее словам, "Когда я открыла глаза, я знала, где я. Я знала, что я в раю".

Шарлотта описала свое путешествие в рай как опыт "без страха" и лишь "чистой радости". Она рассказала, что ее встретили более молодые и здоровые версии умерших членов семьи, а также исторические святые.

"Я увидела свою маму, папу, сестру и других родственников. Я увидела святых", — вспоминала она. "Они не выглядели старыми или больными. Никто из них не носил очков".

"За моей мамой и папой был свет, настолько яркий, что я не могла на него смотреть. Это был мой Небесный Отец", — продолжала Шарлотта. После короткой встречи с ребенком, которого она потеряла на пятом месяце беременности, Холмс вспомнила, что Бог затем отвел ее на более темный, но образовательный путь.

"Бог показал мне край ада", — заявила женщина.

"Я заглянула вниз и почувствовала ужасный запах — гниющее мясо, — вспомнила она. — И крики. После красоты рая контраст с адом был почти невыносимым".

Шарлотта рассказала программе "700 Club", что Бог имел цель показать ей ужасы, которые ожидают тех, кто живет вне морали: "Он сказал: "Я показываю тебе это, чтобы сказать, если кто-то не изменит свои пути, он останется здесь". Я слышала, как мой Отец сказал: "У тебя есть время вернуться и поделиться".

Шарлотта и ее муж Дэнни отметили, что она полностью восстановилась и была выписана из больницы через две недели наблюдения.

В прошлом году медицинские исследователи из Университетской больницы Льежа в Бельгии изучили 19 человек, переживших клиническую смерть в отделении интенсивной терапии, и вернулись к ним через 12 месяцев.

Исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале "Критическая медицина", обнаружили, что пациенты, пережившие клиническую смерть, в дальнейшем испытывали большую склонность к диссоциативным симптомам.

Среди них были чувство отвлеченности от себя, отсутствие боли, неуверенность в своей идентичности и повышение духовного и личного благополучия.

Тем не менее, после этого периода не было значительной ассоциации с качеством жизни, несмотря на то что NDE (переживания клинической смерти) "обычно описываются как трансформирующие и могут быть связаны с негативными эмоциями", написали исследователи.

Однако на протяжении многих лет после своей клинической смерти Шарлотта Холмс утверждала, что ее опыт был значительно более трансформирующим.

До самой своей кончины 28 ноября 2023 года в возрасте 72 лет уроженка Канзаса делилась своей невероятной историей как на публичных мероприятиях, так и в частных разговорах с друзьями, семьей и любопытными незнакомцами.

"Людям нужна надежда. Они хотят знать, что на самом деле есть что-то за пределами этого мира", — объясняла Шарлотта. "Они хотят знать, что все в порядке".

"Я имела привилегию привести людей к Христу, как Он меня просил. Вся власть, которая была у Него, была дана нам", — заявила она. "Это более реально, чем вы можете себе представить. Я могу посмотреть вам в глаза и с уверенностью сказать: "Рай существует".

Напомним, бывший пастор и писатель Джон Берк, который записал 1000 свидетельств людей о переживании состояния между жизнью и смертью, твердо убежден в том, что ад на самом деле существует. Многие опрошенные утверждали, что после смерти им показывали как рай, так и ад, предлагая покаяться в совершенных грехах.

Напомним, ранее Фокус писал о писательнице Лорен Канадей, которая вернулась к жизни после 24 минут клинической смерти и рассказала, что чувствовала все это время. Женщина подробно описала свой опыт в мемуарах "Авеню Независимости".