Побачила рай і пекло: жінка після клінічної смерті повернулася з посланням для всіх

Американка Шарлотта Холмс описала свою подорож до раю як досвід "без страху" і лише "чистої радості". Вона розповіла, що її зустріли молодші та здоровіші версії померлих членів сім'ї, а також історичні святі.

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Мешканка Канзасу (США) поділилася своєю жахливою особистою історією, в якій вона впродовж 11 хвилин перебувала в стані клінічної смерті та побувала, як вона стверджує, в раю і пеклі. Про це пише Daily Mail.

68-річна на той момент Шарлотта Голмс розповіла, що її подорож на "той бік" розпочалася під час звичайного обстеження серця в кардіолога у вересні 2019 року. Коли її артеріальний тиск стрімко піднявся до 234 на 134, лікарі попередили її: "Або у вас повторний інсульт, або ви ось-ось перенесете серцевий напад".

Після цього, за словами Холмс, почалася її дивовижна подорож, яка включала в себе "рай" і екскурсію до "краю пекла", організовану самим Богом. Їй було доручено передати це послання живим.

Шарлотта та її чоловік Денні розповіли програмі "700 Club", що лікарі оголосили її клінічно мертвою після того, як серце Голмс зупинилося на майже дві повні медичні хвилини, які зазвичай використовують для визначення смерті.

Денні, спостерігаючи за тим, що відбувається, був у шоці: "Відразу ж вони почали викликати допомогу, і всі почали вриватися всередину", — сказав він. "Вони почали надавати їй допомогу, і я думав: "Чи зможу я взагалі забрати її додому?"

Денні підтвердив, що історія його дружини має надприродний характер, згадуючи шокуючий момент, коли почув, як вона описує речі, недоступні для сприйняття, але які вона спостерігала в реальному часі.

"Тоді я зрозумів, що вона не в цьому світі", — пояснив він.

Шарлотта розповіла, що її досвід почався як класичний "поза тілесний досвід", перш ніж її провели ангели в рай. "Я була над своїм тілом", — згадала вона. "Я бачила, як роблять масаж серця. Я бачила навколо себе медсестер, відчувала запах найпрекрасніших квітів, які коли-небудь нюхала. І потім я почула музику".

В одну мить, за її словами, "Коли я розплющила очі, я знала, де я. Я знала, що я в раю".

Шарлотта описала свою подорож до раю як досвід "без страху" і лише "чистої радості". Вона розповіла, що її зустріли молодші та здоровіші версії померлих членів сім'ї, а також історичні святі.

"Я побачила свою маму, тата, сестру та інших родичів. Я побачила святих", — згадувала вона. "Вони не виглядали старими чи хворими. Ніхто з них не носив окулярів".

"За моєю мамою і татом було світло, настільки яскраве, що я не могла на нього дивитися. Це був мій Небесний Отець", — продовжувала Шарлотта. Після короткої зустрічі з дитиною, яку вона втратила на п'ятому місяці вагітності, Холмс згадала, що Бог потім відвів її на темніший, але освітній шлях.

"Бог показав мені край пекла", — заявила жінка.

"Я зазирнула вниз і відчула жахливий запах — гниюче м'ясо, — згадала вона. — І крики. Після краси раю контраст із пеклом був майже нестерпним".

Шарлотта розповіла програмі "700 Club", що Бог мав на меті показати їй жахи, які очікують на тих, хто живе поза мораллю: "Він сказав: "Я показую тобі це, щоб сказати, якщо хтось не змінить свої шляхи, він залишиться тут". Я чула, як мій Батько сказав: "У тебе є час повернутися і поділитися".

Шарлотта та її чоловік Денні зазначили, що вона повністю відновилася і була виписана з лікарні через два тижні спостереження.

Минулого року медичні дослідники з Університетської лікарні Льєжа в Бельгії вивчили 19 осіб, які пережили клінічну смерть у відділенні інтенсивної терапії, і повернулися до них через 12 місяців.

Дослідники, які опублікували свої результати в журналі "Критична медицина", виявили, що пацієнти, які пережили клінічну смерть, надалі відчували більшу схильність до дисоціативних симптомів.

Серед них були відчуття відстороненості від себе, відсутність болю, невпевненість у своїй ідентичності та підвищення духовного й особистого добробуту.

Проте після цього періоду не було значної асоціації з якістю життя, попри те, що NDE (переживання клінічної смерті) "зазвичай описуються як такі, що трансформують і можуть бути пов'язані з негативними емоціями", написали дослідники.

Проте впродовж багатьох років після своєї клінічної смерті Шарлотта Голмс стверджувала, що її досвід був значно більш трансформувальним.

До самої своєї смерті 28 листопада 2023 року у віці 72 років уродженка Канзасу ділилася своєю неймовірною історією як на публічних заходах, так і в приватних розмовах із друзями, сім'єю та цікавими незнайомцями.

"Людям потрібна надія. Вони хочуть знати, що насправді є щось за межами цього світу", — пояснювала Шарлотта. "Вони хочуть знати, що все гаразд".

"Я мала привілей привести людей до Христа, як Він мене просив. Уся влада, яка була в Нього, була дана нам", — заявила вона. "Це більш реально, ніж ви можете собі уявити. Я можу подивитися вам в очі і з упевненістю сказати: "Рай існує".

Нагадаємо, колишній пастор і письменник Джон Берк, який записав 1000 свідчень людей про переживання стану між життям і смертю, твердо переконаний у тому, що пекло насправді існує. Багато опитаних стверджували, що після смерті їм показували як рай, так і пекло, пропонуючи покаятися у скоєних гріхах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про письменницю Лорен Канадей, яка повернулася до життя після 24 хвилин клінічної смерті і розповіла, що відчувала весь цей час. Жінка детально описала свій досвід у мемуарах "Авеню Незалежності".