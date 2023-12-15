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Там не світло у кінці тунелю: жінка повернулась до життя після 24 хвилин клінічної смерті

Життя після смерті, воскресіння, унікальні історії, курйози, клінічна смерть, Велика Британія
Фото: Lauren Canaday | Письменниця Лорен Канадей ожила після клінічної смерті

Лорен Канадей не бачила усього того, що часто описують у кіно та медіа. Але відчула дещо інше.

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Письменниця Лорен Канадей повернулась до життя після 24 хвилин клінічної смерті й розповіла, що відчувала увесь цей час. Жінка детально описала свій досвід у мемуарах "Авеню Незалежності", а днями поділилась спогадами на Reddit-форумі.

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Канадей визнали мертвою після раптової зупинки серця в лютому цьогоріч. Ймовірно, це сталося через ускладнення, спричинені COVID-19.

Лікарі швидкої, що приїхали за викликом, упродовж 24 хвилин намагалися врятувати їй життя й робили штучне дихання, аби запустити серце.

"Після цього я лежала у комі 2 дні. Не пам'ятала ані того, що було тиждень тому, ані більшої частини часу, проведеного у відділенні інтенсивної терапії. Кажуть, що я весь час забувала, чому опинилася у лікарні", – згадує ті трагічні дні Лорен.

За словами жінки, вона не бачила того, що часто описують у кіно та медіа: усе життя не проносилося перед очима й не було світла в кінці тунелю. Смерть, на її думку, більше схожа на сон, коли тіло та душу охоплює відчуття "надзвичайного спокою".

"Я відчуваю, що моє перше життя закінчилося у лютому, і я прокинулася для другого життя, маючи уже новий погляд. Між життям та смертю дуже тонка грань. Вдячна за те, що можу проводити більше часу з друзями та сім'єю. Тож більше не турбуюся про смерть", – резюмує жінка.

Вона на певний час вимушено зробила перерву в роботі й проходить щотижневу терапію.

До речі, випадок Лорен Канадей унікальний, позаяк більшість людей не живуть довго після свого "воскресіння". За період з 1982 до 2018 року було задокументованих 65 випадків, лише 18 пацієнтів повністю одужали.

Життя після смерті, воскресіння, унікальні історії, курйози, клінічна смерть, Велика Британія Fullscreen
Лорен Канадей написала книгу про свій непересічний досвід
Фото: Lauren Canaday
Життя після смерті, воскресіння, унікальні історії, курйози, клінічна смерть, Велика Британія Fullscreen
Лорен Канадей написала книгу про свій непересічний досвід
Фото: Lauren Canaday

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 90-річну бразилійку Норму Сілвейр да Сілва, яка потрапила у заголовки масмедіа після "воскресіння з мертвих". Медики з лікарні Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі констатували її смерть від інфекції 25 листопада о 23:40. Після чого тіло жінки доправили у крематорій, де один з працівників випадково помітив, що вона насправді жива.

Крім того, в Еквадорі під час власних похоронів ожила "покійниця". Очевидці розповідають, що вона почала стукати зсередини труни. За сім днів після цього жінка все ж померла від ішемічного інсульту. Медики зазначили, що пацієнтка була під "постійним наглядом", але не надали додаткових деталей про цей випадок.