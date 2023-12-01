Працівник крематорію помітив, що оголошена мертвою жінка насправді жива (фото)

Коли чоловік відкрив мішок з тілом, то не міг повірити своїм очам. Як ця моторошна історія могла трапитися, з’ясовує комітет з медичної етики.

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90-річна бразилійка Норма Сілвейра да Сілва потрапила у заголовки мас-медіа після "воскресіння з мертвих". Медики з лікарні Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі констатували її смерть від інфекції 25 листопада об 23:40. Після чого тіло жінки доправили у крематорій, де один з працівників випадково помітив, що вона насправді жива: Норма була ще теплою і ледь чутно дихала. Деталі цього трагічного випадку розкрило видання Daily Mail.

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Повідомляється, що Норму терміново відвезли назад до лікарні, але, на жаль, через кілька годин жінка таки померла. Зараз правоохоронці з’ясовують, як ця жахлива помилка взагалі могла трапитися.

"Це нехтування своїми обов’язками. Я нікому б такого не побажала. Звісно, ми будемо подавати позов до суду", – каже 30-річна доглядальниця покійної Джессіка Мартінс Сільві Перейра.

Вона додає, що тіло Норми доправили з лікарні у крематорій так швидко, що члени сім'ї навіть не встигли її побачити та попрощатися. На щастя, пильний працівник крематорію помітив, що вона жива.

Лікарня Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі Фото: Google Maps

"Коли він відкрив мішок з тілом, то вона ще дихала. Оскільки була без свідомості, то не могла сказати жодного слова протесту. Лежала та повільно помирала від асфіксії", – каже Джессіка.

Бразильський комітет з медичної етики взявся за розслідування моторошної справи, а співробітники регіональної медичної ради штату Санта-Катаріна заявили, що запровадять усі відповідні процедури для моніторингу.

У другому свідоцтві про смерть Норми вказано, що вона померла від септичного шоку.

Свідоцтво про смерть Норми Фото: Newsflash

Тіло жінки кремували у понеділок, 27 листопада.

До речі, це вже не перша подібна історія. У Еквадорі під час власних похоронів ожила 76-річна жінка, яка була оголошена в лікарні мертвою. Очевидці розповідають, що "покійниця" почала стукати зсередини труни. За сім днів після цього вона все ж померла від ішемічного інсульту. Медики зазначили, що пацієнтка була під "постійним наглядом", але не надали додаткових деталей про цей випадок.