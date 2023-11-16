Відняло мову: замовлений в інтернеті торт для онучки шокував бабцю (відео)

Жінка віддала за десерт більше 200 доларів. Вона не стримувала своїх негативних емоцій перед пекарем.

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Блогерка Хрісі з американського штату Теннессі розкритикувала неоковирне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). За її словами, це був подарунок від бабці до першого дня народження онуки. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

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"Ось, що я отримала. Це найгірший торт, який я бачила у своєму житті", – сказала вона.

Хрісі замовила чотирирівневий торт з цукровими квітами у стилі казки про лісову фею. Її надихнула дивовижна робота власниці Dena's Sweetly Unique Cakes, знаменитої кондитерки Дени Рід у мережі Pinterest. Майстриня органічно поєднала у фондю різноманітні відтінки блакитного, світло-рожевого та золотистого кольорів, справжні їстівні квіти та крихти печива, викладені навколо основи.

Але у пекаря, в якого замовляла десерт Хрісі, щось пішло не так. Декор неохайно стирчав з боків, помадка потекла, а кольорова гамма була аж надто яскравою і неприродною.

Засмучена клієнтка зізналась, що не стримувала своїх емоцій та розчарування перед пекарем. Хоча її критичні зауваження були почуті й прийняті з розумінням, але без належної реакції.

Підписники жінки також висловили свої думки у коментарях під відео: "Це якийсь розіграш? Шукаю приховану камеру", "Мені відняло мову від побаченого", "Жах, і це вона називає фондю?", "Відразу видно, що пекар без досвіду роботи", "Сподіваюся, вам повернули гроші".

Цей ролик зібрав понад п'ять мільйонів переглядів, 180 тисяч вподобайок, а також тисячі коментарів та поширень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пару зі США, яка вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом.