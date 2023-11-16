Потеряла дар речи: заказанный в интернете торт для внучки шокировал бабушку (видео)

Женщина отдала за десерт более 200 долларов. Она не сдерживала своих негативных эмоций перед пекарем.

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Блогер Хриси из американского штата Теннесси раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн). По ее словам, это был подарок от бабушки к первому дню рождения внучки. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

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"Вот, что я получила. Это худший торт, который я видела в своей жизни", — сказала она.

Хриси заказала четырехуровневый торт с сахарными цветами в стиле сказки о лесной фее. Ее вдохновила удивительная работа владелицы Dena's Sweetly Unique Cakes, знаменитого кондитера Дены Рид в сети Pinterest. Мастерица органично соединила в фондю разнообразные оттенки голубого, светло-розового и золотистого цветов, настоящие съедобные цветы и крошки печенья, выложенные вокруг основы.

Однако в пекарне, где Хриси заказывала десерт, что-то пошло не так. Декор неопрятно торчал по бокам, помадка потекла, а цветовая гамма была слишком яркой и неестественной.

Расстроенная клиентка призналась, что не сдерживала своих эмоций и разочарования перед пекарем. Хотя ее критические замечания были услышаны и приняты с пониманием, но без должной реакции.

Подписчики женщины также высказали свои мысли в комментариях под видео: "Это какой-то розыгрыш? Ищу скрытую камеру", "Я потеряла дар речи от увиденного", "Ужас, и это она называет фондю?", "Сразу видно, что пекарь без опыта работы", "Надеюсь, вам вернули деньги".

Этот ролик собрал более пяти миллионов просмотров, 180 тысяч лайков, а также тысячи комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о паре из США, которая решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану.