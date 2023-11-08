Незграбна помилка кондитерської змусила плакати вагітну жінку перед тортом (відео)

Помилка, як вважає подружжя, відбулася через нового працівника пекарні, який не знав, як додавати кольорові начинки до солодощів.

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Аліса та Крістіан зі США вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. У TikTok подружжя опублікувало відео події, яке набрало понад 40 мільйонів переглядів.

Вони замовили у кондитерській торт, який "вкаже" стать майбутньої дитини. Ідея досить проста – пара розрізає його та бачить певний колір: рожевий сигналізує про появу дівчинки, а синій – хлопчика.

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Під час урочистої події новину так й не дізналися. Аліса та Крістіан розрізали торт, але всередині ніякого кольору не було. Жінка почала плакати через розчарування.

Згодом пара звернулася до пекарні, де замовляла солодощі. Магазин швидко виправив помилку і надіслав майбутнім батькам другий торт безкоштовно.

Аліса у другому ролику не приховувала емоцій, пообіцявши знищити торт, якщо ситуація повториться. На щастя, цього разу було додано кольорову глазур, і пара дізналася, що у них "народиться хлопчик".

Кошти за перший торт повернули, хоча подружжя його й з'їло. Очевидно, помилка сталася через нового працівника пекарні, який не знав, як додавати кольорові начинки до солодощів.

"Це була просто чесна помилка. Вони перепросили за це, все виправили, зробили мені новий торт, як тільки змогли, на наступний день, і не взяли з мене грошей за нього", — пояснила Аліса.

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