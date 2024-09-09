Кіт "воскрес" після того, як господарі заплатили за його кремацію (фото)

Господині, яка повернулася після відпочинку, вручили в крематорії сумку на пам'ять із прахом чужої тварини.

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Історія, гідна пера "короля жахів" Стівена Кінга, сталася з Ніккі Найт з Ньюбі, Північний Йоркшир, яка відпочивала з чоловіком і чотирма дітьми у Туреччині, пише ВВС.

Поки сім'я насолоджувалася на курорті Даламан, сусіди з Англії повідомили жінці, що її улюблений п'ятирічний кіт Тед потонув у басейні. Вони показали чорно-біле тіло тварини по відеозв'язку, щоб підтвердити факт її смерті.

"Мені довелося повідомити цю новину чоловікові і нашим чотирьом дітям, і ми всі були абсолютно спустошені, тому що Тед — величезна особистість і улюблений член сім'ї", — розповіла Ніккі журналістам.

Коли перший шок минув, жінка зателефонувала до крематорію Heavenly Pets, домовившись, що ті заберуть тіло її улюбленця і кремують його.

Яким же був шок сусідів, коли за чотири дні Тед спокійно увійшов у двері для котів їхнього будинку. Вони одразу ж зателефонували Ніккі до Туреччини, щоб повідомити новину про чудесне "воскресіння" Теда.

"Спочатку я не повірила сусідці. Мені довелося змусити її зв'язатися зі мною по FaceTime, щоб я змогла переконатися, що Тед дійсно живий. Я заплатила 130 фунтів стерлінгів, щоб кремувати чужу кішку", — зізналася вона.

Повернувшись додому після відпочинку, Ніккі пішла в крематорій для домашніх тварин, де їй вручили сумку на пам'ять, що містила прах невідомого кота з підписом "Не мертвий Тед", відбиток лапи в рамці, відбитки носа, маленьку баночку зі зразком шерсті, листівку зі словами співчуття, пакетик насіння незабудки й офіційний сертифікат про кремацію.

Фото: Nicci Knight

Сім'я не змогла знайти власника мертвого кота і вважає, що це, мабуть, місцевий фермерський кіт, але ніхто ще не забрав його прах.

Пізніше співробітники крематорію повідомили, що пожертвують плату за кремацію місцевому центру порятунку кішок.

Тимчасом Тед насолоджується життям удома і не знає про емоційні потрясіння родини.

Кіт Тед зі своєю господинею Ніккі Фото: Nicci Knight

Раніше Фокус писав, що зниклого 3 роки тому кота знайшли за 3000 тис. км від будинку.