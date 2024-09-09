Кот "воскрес" после того, как хозяева заплатили за его кремацию (фото)

Хозяйке, которая вернулась после отдыха, вручили в крематории сумку на память с прахом чужого животного.

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История, достойная пера "короля ужасов" Стивена Кинга, произошла с Никки Найт из Ньюби, Северный Йоркшир, которая отдыхала с мужем и четырьмя детьми в Турции, пишет ВВС.

Пока семья наслаждалась на курорте Даламан, соседи из Англии сообщили женщине, что ее любимый пятилетний кот Тед утонул в бассейне. Они показали черно-белое тело животного по видеосвязи, чтобы подтвердить факт его смерти.

"Мне пришлось сообщить эту новость мужу и нашим четверым детям, и мы все были совершенно опустошены, потому что Тед — огромная личность и любимый член семьи", – рассказала Никки журналистам.

Когда первый шок прошел, женщина позвонила в крематорий Heavenly Pets, договорившись, что те заберут тело ее любимца и кремируют его.

Каким же был шок соседей, когда через четыре дня Тед спокойно вошел в дверь для кошек их дома. Они сразу же позвонили Никки в Турцию, чтобы сообщить новость о чудесном "воскрешении" Теда.

"Сначала я не поверила соседке. Мне пришлось заставить ее связаться со мной по FaceTime, чтобы я смогла убедиться, что Тед действительно жив. Я заплатила 130 фунтов стерлингов, чтобы кремировать чужую кошку", – призналась она.

Вернувшись домой после отдыха, Никки пошла в крематорий для домашних животных, где ей вручили сумку на память, включающую прах неизвестного кота с подписью "Не мертвый Тед", отпечаток лапы в рамке, отпечатки носа, маленькую баночку с образцом шерсти, открытку с выражением соболезнования, пакетик семян незабудки и официальный сертификат о кремации.

Фото: Nicci Knight

Семья не смогла найти владельца мертвого кота и считает, что это, должно быть, местный фермерский кот, но никто еще не забрал его прах.

Позже сотрудники крематория сообщили, что пожертвуют плату за кремацию местному центру спасения кошек.

Тем временем Тед наслаждается жизнью дома и не знает об эмоциональных потрясениях семьи.

Кот Тед со своей хозяйкой Никки Фото: Nicci Knight

Ранее Фокус писал, что пропавшего 3 года назад кота нашли за 3000 тыс. км от дома.