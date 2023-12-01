Работник крематория заметил, что объявленная мертвой женщина на самом деле жива (фото)

Когда мужчина открыл мешок с телом, то не мог поверить своим глазам. Как эта жуткая история могла случиться, выясняет комитет по медицинской этике.

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90-летняя бразильянка Норма Силвейра да Силва попала в заголовки масс-медиа после "воскрешения из мертвых". Медики из больницы Сан-Хосе в Большом Флорианополисе констатировали ее смерть от инфекции 25 ноября в 23:40. После чего тело женщины доставили в крематорий, где один из работников случайно заметил, что она на самом деле жива: Норма была еще теплой и едва слышно дышала. Детали этого трагического случая раскрыло издание Daily Mail.

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Сообщается, что Норму срочно отвезли обратно в больницу, но, к сожалению, через несколько часов женщина таки умерла. Сейчас правоохранители выясняют, как эта ужасная ошибка вообще могла случиться.

"Это пренебрежение своими обязанностями. Я никому бы такого не пожелала. Конечно, мы будем подавать иск в суд", — говорит 30-летняя сиделка покойной Джессика Мартинс Сильви Перейра.

Она добавляет, что тело Нормы увезли из больницы в крематорий так быстро, что члены семьи не успели ее увидеть и попрощаться. К счастью, бдительный работник крематория заметил, что она жива.

Больница Сан-Хосе в Большом Флорианополисе Фото: Google Maps

"Когда он открыл мешок с телом, то она еще дышала. Поскольку была без сознания, то не могла сказать ни одного слова протеста. Лежала и медленно умирала от асфиксии", — говорит Джессика.

Бразильский комитет по медицинской этике взялся за расследование жуткого случая, а сотрудники регионального медицинского совета штата Санта-Катарина заявили, что задействуют все соответствующие процедуры для мониторинга этого дела.

Во втором свидетельстве о смерти Нормы указано, что она скончалась от септического шока.

Свидетельство о смерти Нормы Фото: Newsflash

Тело женщины кремировали в понедельник, 27 ноября.

Кстати, это уже не первая подобная история. В Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена в больнице мертвой. Очевидцы рассказывают, что "покойница" начала стучать изнутри гроба. Через семь дней после этого она все же умерла от ишемического инсульта. Медики отметили, что пациентка была под "постоянным наблюдением", но не предоставили дополнительных деталей об этом случае.