"Мертвая" женщина, которую нашли живой в гробу, "снова" умерла

76-летняя Белла Монтойя, которая стучала по гробу во время своих поминок, скончалась через семь дней от инсульта.

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76-летняя Белла Монтойя, которая шокировала своих родственников, стуча по своему гробу во время поминок, скончалась через неделю после инсульта. Об этом 17 июня сообщило американское информационное агентство Associated Press.

В соответствии с заявлением Министерства здравоохранения Эквадора, 76-летняя Белла Монтойя умерла от ишемического инсульта после недели, проведенной в реанимации. В Минздраве отметили, что Монтойя находилась под "постоянным наблюдением", но не предоставили дополнительных деталей об этом случае в рамках медицинского расследования.

Сын умершей Жилберто Барбера Монтойя заявил, что пока не получил отчета от медицинских властей о причинах происшедшего и предупредил, что такая ситуация не должна повториться. Он также отметил, что сестра умершей женщины подала официальную жалобу, требуя выяснить личность врача, который объявил ее мертвой.

Останки Монтойи, бывшей медсестры, были возвращены в то же похоронное бюро, где она пришла в себя. Сын умершей сообщил американским журналистами, что его мать будет похоронена на общественном кладбище.

Отмечается также, что на прошлой неделе Министерство здравоохранения страны объявило о создании технического комитета для пересмотра процедуры выдачи свидетельств о смерти в больницах.

Женщина ожила на собственных поминках

По сообщениям СМИ, местную жительницу доставили в больницу с подозрением на инсульт и остановкой сердца и дыхания. Там врачи провели ей реанимационные мероприятия, а после того как пациентка на них не отреагировала, дежурный врач констатировал ее смерть.

9 июня Белла Монтойя проснулась и начала стучать в крышку гроба после проведения пяти часов в гробу в похоронном бюро в Бабахойо.

Напомним, 14 июня сообщалось, что в Бельгии 45-летний блогер Дэвид Баэртен шокировал своих друзей и близких, прилетев на собственные похороны на вертолете.