Невеста поссорилась с лучшей подругой на свадьбе: та хотела прийти со своими лотками (фото)

Невеста сказала, что основное внимание должно быть сосредоточено на ее большом дне, а не на прихотях дружки.

29-летняя Тиле Азамбуджа, модель и гуру фитнеса из Бразилии, отказалась быть свидетельницей на свадьбе своей лучшей подруги, потому что меню не соответствовало ее строгой диете, а принести свои лотки с едой гостям не позволили. В конце концов, девушки поссорились и обиделись друг на друга. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Я очень серьезно отношусь к своему образу жизни. Дисциплина имеет важное значение для результатов, которых я стремлюсь достичь. За столом будет слишком много блюд, переполненных сахаром и углеводами", — пояснила Тиле, которая заняла второе место на конкурсе "Мисс БумБум 2024".

Невеста утверждала, что вся церемония продлится почти 12 часов. Поскольку модель ест каждые три часа, то хотела взять полезную пищу с собой, чтобы не терять силы и чувствовать себя комфортно, однако услышала отказ. Невеста объяснила, что основное внимание должно быть сосредоточено на ее большом дне, а не на прихотях дружки.

29-летняя Тиле Азамбуджа осталась верна своим принципам Фото: Tiele Azambuja

Инфлюенсерша с этим не согласилась, добавив, что не обязана нарушать свой распорядок дня.

"Понимаю, что это ее день, но мне нужно заботиться о своем теле и здоровье. Хотела присутствовать на церемонии, но не могла пойти против всего, что строила годами. Это трудный выбор, но я знаю, что поступила правильно. Дисциплины и последовательности — главный принцип каждого аспекта моей жизни", — заявила модель, у которой 10 тыс. подписчиков в Instagram.

Девушка хотели принести с собой на свадьбу полезную еду Фото: Tiele Azambuja

Напомним, ранее Фокус писал, что решение невесты устроить полностью веганскую свадьбу, включая торт, не понравилось приглашенным гостям. 30-летняя невеста, которая вместе со своим мужем отказалась от пищи животного происхождения, пожаловалась на пережитый опыт на одном из тематических форумов на платформе Reddit "Я веган?".

Кроме того, жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои аккаунты, не справившись с сокрушительной критикой.