"Это неуважение": гости узнали, из чего сделан свадебный торт, и обиделись на невесту

Молодожены были в восторге от трехъярусного десерта, украшенного съедобными цветами, поэтому очень удивились, когда женщина по имени Линда подошла к ним с явно расстроенным видом.

Решение молодоженов устроить полностью веганскую свадьбу, включая торт, не понравилось приглашенным гостям. 30-летняя невеста, которая вместе со своим мужем отказалась от пищи животного происхождения, пожаловалась на пережитый опыт на одном из тематических форумов на платформе Reddit "Я веган?".

Автор истории утверждает, что заранее дала понять, что на их с мужем свадьбе блюда будут исключительно на растительной основе. "Никто из них не жаловался до самого приема", — уверяет она.

Молодожены были в восторге от трехъярусного торта, украшенного съедобными цветами, поэтому очень удивились, когда женщина по имени Линда подошла к ним с явно расстроенным видом.

"Она сказала, что давать гостям веганский торт — это неуважение, ведь таким образом мы навязываем всем остальным свой образ жизни. Даже настаивала убрать десерт со стола или повесить табличку с информацией об ингредиентах, которые туда входят, чтобы не обманывать людей", — рассказывает невеста, категорически отказавшись что-то менять.

Женщина заявила, что веганский торт — это неуважение к гостям Фото: Reddit

В конце концов, Линда решила уйти, а родственники автора истории начали обвинять ее в отказе пойти на компромисс, чтобы избежать драмы. Взяв паузу, чтобы все обдумать, женщина также обратилась за советом к пользователям сети.

"Это была твоя свадьба и твой выбор. Я бы не чувствовала себя обманутой, если бы съела веганский торт. Ты никому ничего не должна", — написала одна из участниц обсуждения.

Другой комментатор спросил: "В чем вообще разница? Вместо яиц и молока другие продукты? Вы же не подсунули Линди жаренную на гриле котлету, замаскированную под стейк";

"Я не понимаю людей с таким менталитетом", — добавил следующий юзер;

Его поддержал другой: "Она хотела драму ради драмы".

Этот пост собрал почти 2 000 комментариев. Большинство людей заверили невесту, что она имеет полное право самостоятельно выбирать свадебный торт и не спрашивать совета или разрешения каждого приглашенного на празднование.

Напомним, Фокус рассказывал, как невеста позволила гостям свадьбы выбрать ей фамилию. До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев. Тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

Кроме того, жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои аккаунты, не справившись с сокрушительной критикой.