"Це неповага": гості дізнались, з чого зроблений весільний торт, і образились на наречену

Молодята були в захваті від свого триярусного десерту, прикрашеного їстівними квітами, тому дуже здивувалися, коли жінка на ім'я Лінда підійшла до них з явно засмученим виглядом.

Рішення нареченої влаштувати повністю веганське весілля, включно з тортом, не сподобалося запрошеним гостям. 30-річна наречена, яка разом зі своїм чоловіком відмовилась від їжі тваринного походження, поскаржилась на пережитий досвід на одному з тематичних форумів на платформі Reddit "Чи я веган?".

Авторка історії стверджує, що заздалегідь дала зрозуміти, що на їхньому з чоловіком весіллі страви будуть виключно на рослинній основі. "Ніхто з них не скаржився до самого прийому", — запевняє вона.

Молодята були в захваті від свого триярусного торта, прикрашеного їстівними квітами, тому дуже здивувалися, коли жінка на ім'я Лінда підійшла до них з явно засмученим виглядом.

"Вона сказала, що давати гостям веганський торт — це неповага, бо таким чином ми нав'язуємо усім іншим свій спосіб життя. Навіть наполягала прибрати десерт зі столу або повісити табличку з інформацією про інгредієнти, які туди входять, щоб не обманювати людей", — розповідає наречена, яка категорично відмовилась щось змінювати.

Жінка заявила, що веганський торт — це неповага до гостей Фото: Reddit

Зрештою, Лінда вирішила піти геть, а родичі авторки історії почали звинувачувати її у відмові піти на компроміс, аби уникнути драми. Взявши паузу, щоб все обміркувати, жінка також звернулась за порадою до користувачів мережі.

"Це було твоє весілля й твій вибір. Я б не відчувала себе обдуреною, якби з'їла веганський торт. Ти нікому нічого не винна", — написала одна з учасниць обговорення.

Інший коментатор запитав: "У чому взагалі різниця? Замість яєць та молока інші продукти? Ви ж не підсунули Лінді смажену на грилі котлету, замасковану під стейк";

"Я не розумію людей з таким менталітетом", — додав наступний юзер;

Його підтримав інший: "Вона хотіла драму заради драми".

Цей пост зібрав майже 2 000 коментарів. Більшість людей запевнили наречену, що вона має повне право самостійно обирати весільний торт й не питати поради чи дозволу кожного запрошеного на святкування.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище. До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців. Тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

Крім того, жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою.