Наречену зацькували в соцмережі за вибір на своєму весіллі: що вона зробила не так

Користувачі виступили проти ідеї нареченої та радять її не "дешевити" на цьому, а подумати, як слід організувати цей процес для уникнення ексцесів з тими, хто може хильнути зайвого.

Одна майбутня наречена не знає, як їй вчинити на майбутньому весіллі з алкоголем для гостей, адже боїться видати такою, яка не має смаку. Про свої думки героїня історії поділилася на одному з форумів на Reddit, пише Daily Mail

Жінка каже, що переживає через те, що надто багато доведеться купити алкоголю для гостей, і тому вона подумує змусили гостей заплатити за ту випивку, яка не буде передбачена на барі. Однак наречена переживає, що через гості будуть потім її цькувати поза очі за її вчинок.

Вона зізнається, що виросла в сім'ї "жахливих п'ятниць" і тому не знає, як вчинити в цій ситуації.

"Чи гарно змушувати гостей платити за власні напої? Просто я виходжу заміж через вісім з половиною місяців, і є пара людей (і з мого боку, і з боку мого нареченого), які є жахливими п’яницями. Я трохи переживаю, що якщо за алкоголь платити, ці люди скористаються цим і нап'ються до втрати пам'яті", — пише героїня.

Вона також вагається, як їй захистити інших гостей від своїх родичів, які переберуть зайвого, і тому думка про те, що вона має розщедритися на випивку, її непокоїть.

"Але я також не хочу ображати інших моїх гостей, думаючи, що я — скнара і надто економлю на гостях. І от не знаю, як мені бути. Хоча ми з коханим точно поставимо на кожен стіл для гостей дві пляшки вина під час урочистої вечері", — додала наречена і не знає, як бути з баром для гостей далі.

Користувачі в мережі не пристали на думку жінки, аби обмежити алкоголь для гостей. Один з дописувачів докірнув жінці, що на гостях не варто дешевити, особливо у питанні якісного алкоголю.

Інший користувач додав: "Одна пляшка червоного та одна пляшка білого, чесно кажучи, виглядає якось дешево. Люди нап’ються все одно, тож випики доведеться виставити багато. Я раджу взяти побільше напоїв, найняти охоронця та повідомити гостям — що в закладі, де буде прийом, дуже сувора політика щодо гучних випивак. Хто порушить її або занадто п'яним піде за черговою порцією, того слід виставити. А вам бажаю чудово розважитися на весіллі та раджу не хвилюватися".

Інший дописувач каже, що люди часто пам'ятають, що вони пили на чиємусь весіллі навіть через 20 років опісля, тому не радить дешевити на алкоголі. Ще один користувач радить довести до відома гостей, що буде відкритим бар для додаткового алкоголю, однак за нього вони платитимуть самі, а для гостей варто докупити ще кілька пляшок якісного алкоголю, аби дві пляшки "дійсно не виглядали якось дешево".

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