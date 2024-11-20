Невесту затравили в соцсети за выбор на своей свадьбе: что она сделала не так

Пользователи выступили против идеи невесты и советуют ей не "дешевить" на этом, а подумать, как следует организовать этот процесс во избежание эксцессов с теми, кто может выпить лишнего.

Одна будущая невеста не знает, как ей поступить на предстоящей свадьбе с алкоголем для гостей, ведь боится выдать безвкусной. О своих мыслях героиня истории поделилась на одном из форумов на Reddit, пишет Daily Mail

Женщина говорит, что переживает из-за того, что слишком много придется купить алкоголя для гостей, и поэтому она подумывает заставить гостей заплатить за ту выпивку, которая не будет предусмотрена на баре. Однако невеста переживает, что из-за гостей будут потом ее травить за глаза за ее поступок.

Она признается, что выросла в семье "ужасных пятниц" и поэтому не знает, как поступить в этой ситуации.

"Хорошо ли заставлять гостей платить за собственные напитки? Просто я выхожу замуж через восемь с половиной месяцев, и есть пара людей (и с моей стороны, и со стороны моего жениха), которые являются ужасными пьяницами. Я немного переживаю, что если за алкоголь платить, эти люди воспользуются этим и напьются до потери памяти", — пишет героиня.

Она также колеблется, как ей защитить других гостей от своих родственников, которые переберут лишнего, и поэтому мысль о том, что она должна раскошелиться на выпивку, ее беспокоит.

"Но я также не хочу обижать других моих гостей, думая, что я — скряга и слишком экономлю на гостях. И вот не знаю, как мне быть. Хотя мы с любимым точно поставим на каждый стол для гостей две бутылки вина во время торжественного ужина", — добавила невеста и не знает, как быть с баром для гостей дальше.

Пользователи в сети не согласились с мнением женщины, чтобы ограничить алкоголь для гостей. Один из корреспондентов упрекнул женщину, что на гостях не стоит дешевить, особенно в вопросе качественного алкоголя.

Другой пользователь добавил: "Одна бутылка красного и одна бутылка белого, честно говоря, выглядит как-то дешево. Люди напьются все равно, поэтому выпивки придется выставить много. Я советую взять побольше напитков, нанять охранника и сообщить гостям — что в заведении, где будет прием, очень строгая политика в отношении громких выпивох. Кто нарушит ее или слишком пьяным пойдет за очередной порцией, того следует выставить. А вам желаю прекрасно развлечься на свадьбе и советую не волноваться".

Другой автор говорит, что люди часто помнят, что они пили на чьей-то свадьбе даже через 20 лет после, поэтому не советует дешевить на алкоголе. Еще один пользователь советует довести до сведения гостей, что будет открытым бар для дополнительного алкоголя, однако за него они будут платить сами, а для гостей стоит докупить еще несколько бутылок качественного алкоголя, чтобы две бутылки "действительно не выглядели как-то дешево".

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