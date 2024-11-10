Жінка прикинулась подружкою нареченої й поїла найдорожчі страви на весіллі (фото)

Непрохана гостя поводилась невимушено, насолоджуючись дорогим вином та стравами, такими як смажене порося. Під час трапези вона розмовляла з родичами та друзями молодят, а також обмінювалась контактними даними.

Жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою. Про це пише видання Tạp chí Tri thức.

Жінка, яка зареєструвалася в мережі під ніком @kuailefeizhaidejiejie, опублікувала відео з весільного бенкету, на який вона потрапила в середині вересня.

У кадрі вона поводилась невимушено, насолоджуючись дорогим вином та стравами, такими як смажене порося. Під час трапези непрохана гостя розмовляла з родичами та друзями молодят, а також обмінювалась контактними даними.

Жінка спробувала на банкеті найдорожчі страви Фото: Douyin

Наречена, яку звуть Анжела, пізніше розповіла, що незнайомка сиділа за столом, де відпочивала компанія друзів — вони раніше не знали один одного. Тож вона подумала, що це їхня знайома.

Лише наступного дня молодята зрозуміли, що ніхто з гостей на весіллі не знав цю жінку, яка прийшла без запрошення та подарунку. До слова, на весіллях у Гонконзі друзі та родичі дарують молодятам червоні конверти, в які кладуть від 800 до 1000 гонконзьких доларів (еквівалент 100-130 доларів США).

Деякі користувачі мережі припускають, що жінка хотіла привернути увагу аудиторії, публікуючи суперечливі відео. Раніше вона показувала, як феном сушить мокре волосся у торгових центрах, а також вдирається до людей на приватну територію.

Повідомляється, що непрохана гостя скоїла злочин, заволодівши чужим майном шляхом обману. Згідно із місцевим законодавством, їй може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчителька мистецтва Даніель Бонадона разом з нареченим Джейкобом Бартлбо наразі вирішують, яке прізвище взяти. Після обговорення цього питання у кількох вірусних TikTok-відео пара зійшлась на думці, що остаточне рішення приймуть близькі люди, які будуть присутні на їхньому весіллі в лютому.

А от 27-річна Меган Кларк з Великої Британії, яка думала, що виходить заміж за лорда, дізналася, що він — шахрай та вліз у борги на десятки тисяч доларів.