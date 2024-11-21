Наречена посварилась з найкращою подругою на весіллі: та хотіла прийти зі своїми лотками (фото)

Наречена сказала, що основна увага має бути зосереджена на її великому дні, а не на забаганках дружки.

29-річна Тіле Азамбуджа, модель та гуру фітнесу з Бразилії, відмовилася бути дружкою на весіллі своєї найкращої подруги, бо меню не відповідало її суворій дієті, а принести свої лотки з їжею гостям не дозволили. Зрештою, дівчата посварилися та образились одна на одну. Про це пише видання Daily Mail.

"Я дуже серйозно ставлюся до свого способу життя. Дисципліна має важливе значення для результатів, яких я прагну досягти. За столом буде надто багато страв, переповнених цукром та вуглеводами", — пояснила Тіле, яка посіла друге місце на конкурсі "Міс БумБум 2024".

Наречена стверджувала, що вся церемонія триватиме майже 12 годин. Оскільки модель їсть кожні три години, то хотіла взяти корисну їжу з собою, щоб не втрачати сили й почуватися комфортно, однак почула відмову. Наречена сказала, що основна увага має бути зосереджена на її великому дні, а не на забаганках дружки.

29-річна Тіле Азамбуджа залишилась вірною своїм принципам Фото: Tiele Azambuja

Інфлюенсерка з цим не погодилася, додавши, що не зобов’язана порушувати свій розпорядок дня.

"Розумію, що це її день, але мені потрібно піклуватися про своє тіло і здоров'я. Хотіла бути присутньою на церемонії, але не могла піти проти всього, що будувала роками. Це важкий вибір, але я знаю, що вчинила правильно. Дисципліни та послідовності — головний принцип кожного аспекту мого життя", —заявила модель, у якої 10 тис. підписників в Instagram.

Дівчина хотіли принести з собою на весілля корисну їжу Фото: Tiele Azambuja

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рішення нареченої влаштувати повністю веганське весілля, включно з тортом, не сподобалося запрошеним гостям. 30-річна наречена, яка разом зі своїм чоловіком відмовилась від їжі тваринного походження, поскаржилась на пережитий досвід на одному з тематичних форумів на платформі Reddit "Чи я веган?".

Крім того, жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою.