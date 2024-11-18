Исчез в джунглях: в сети завирусились мемы с Байденом после его выступления в Бразилии (видео)

Американский президент, находясь в лесах Бразилии, поднял тему глобального потепления, однако пользователи запомнили другую часть выступления. Джо Байден махнул журналистам рукой и ушел в пустой лес.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Бразилию на саммит G20, однако перед этим посетил тропические леса Амазонии, став первым американским лидером, который сделал это. Не обошлось без курьезов и Фокус собрал главные мемы, связанные с поездкой.

Поездка Байдена в Амазонию: цель визита

Визит действующего главы Белого дома должен был привлечь внимание к жизненно важной среде и усилиям по ограничению выбросов углекислого газа, чтобы помочь миру противостоять глобальному потеплению, писали в CNN. Борьбу с этой проблемой он назвал "определяющей" частью своего президентства и призвал новую администрацию президента, имея в виду команду Дональда Трампа, не забывать об этой проблеме.

"Я оставлю своему преемнику и своей стране прочный фундамент, на который можно опираться, если они решат это сделать. Некоторые могут попытаться отрицать или отсрочить революцию в области чистой энергии, которая происходит в Америке. Но никто, никто не сможет обратить ее вспять", — заявил Джо Байден во время своего выступления.

Перед этим президент США осмотрел высохшие русла рек и разрушения от лесных пожаров во время воздушной экскурсии. При этом многим поездка Джо Байдена в Амазонию запомнится курьезом, который произошел после речи американского лидера.

Курьез Байдена в Бразилии: мемы

После пресс-конференции президента США, которая проходила на открытом воздухе, Джо Байден помахал журналистам рукой и ушел в сторону леса. Хотя там никого не было. Это стало новым поводом для мемов, которые пользователи начали публиковать в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Джо Байден после визита в леса Амазонии стал героем мемов Фото: Twitter

Было мнение, что республиканец в такой способ ушел искать свое предназначение в этой жизни.

"Байден не может найти выход на четко обозначенной сцене… но в Бразилии он отправился в джунгли", — написал один из пользователей.

Другой пользователь пошутил, что Джо Байдену могло показаться, что он находится в Бразилии по сценарию Парка Юрского периода.

Также были обвинения в его адрес, мол он якобы пытается развязать Третью мировую войну, а сам спрячется в лесах Амазонии:

"Сначала он развязывает Третью мировую войну, затем исчезает в джунглях".

Поступок главы Белого дома отдельно сравнили с действиями шоу "Выживший", где незнакомцев отправляли на необитаемый остров и им нужно было самостоятельно добывать для себя еду:

"Когда в конце эпизода "Выжившего" вас выгоняют".

"Новая игра про Индиану Джонса выглядит немного странно", — писал пользователь Х.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что в интернете заподозрили Джо Байдена в имитации деменции ради победы Дональда Трампа. В социальной сети X завирусилась конспирологическая теория о том, что Джо Байден якобы специально изображал деменцию ради победы на выборах республиканца. Причиной новой теории заговора стало недавнее видео с выступлением президента.