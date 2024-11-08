Соцсети заподозрили Байдена в имитации деменции ради победы Трампа (фото, видео)

В социальной сети X завирусилась конспирологическая теория о том, что Джо Байден якобы специально изображал деменцию ради победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Причиной новой теории заговора стало недавнее видео с выступлением президента.

Пользователи в соцсетях обсуждают вероятность того, что президент США Джо Байден мог намеренно изображать симптомы деменции во время своих публичных выступлений для достижения секретной политической цели, а именно, победы Трампа на выборах в США. Соответствующей теорией делятся американцы в социальной сети X. Фокус собрал, что известно.

Видео, которое породило новую теорию заговора

Пользователи обратили внимание на недавнее обращение Джо Байдена к нации. Он выступал в Розовом саду Белого дома, обращаясь к сотрудникам, разочарованным поражением вице-президента Камалы Харрис.

Байден заявил, что "неудачи неизбежны, но сдаваться непростительно". Также он заявил, что выборы в США доказали честность избирательной системы США, и пообещал упорядоченную передачу власти Дональду Трампу.

"Я надеюсь, что мы сможем сделать то, за кого бы вы ни голосовали, — это увидеть друг в друге не противников, а соотечественников-американцев, снизить градус", — сказал Байден и пригласил Трампа на встречу в Белый дом.

Некоторые демократы обвинили 81-летнего Байдена в поражении Харрис, заявив, что ему не следовало добиваться переизбрания. Байден отказался от своей попытки переизбраться только в июле после того, как провальные теледебаты с Трампом вызвали тревогу по поводу его психического здоровья. А теперь в соцсетях считают, что Джо Байден намеренно изображал человека с деменцией, подготавливая почву для победы Трампа.

Пользователи отмечают, что он уверенно и энергично подошел к трибуне, а также не допускал ошибок, не запинался и говорил связно. При этом он ни разу не поблагодарил проигравшую на президентских выборах Камалу Харрис за семь минут своей речи.

Сторонники этой теории полагают, что Байден в последние месяцы специально разыгрывал публику, чтобы спасти США. По их мнению, американский президент специально создал образ человека с проблемами со здоровьем, чтобы "убрать" Харрис из политической игры.

"Настоящий Джо вернулся! Выглядит так, будто он голосовал за Трампа", - пишут в соцсетях

"Трамп выиграл и он снова улыбается! Да он человек Трампа!" — пишут в соцсетях.

Байдена обвиняют в том, что он подыгрывал Трампу Фото: Скриншот

В Белом доме официально заявляли, что Джо Байден не болен деменцией

После того, как в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что 81-летний Джо Байден нередко допускает в своих публичных выступлениях разные оговорки и "словесные ляпы" якобы из-за болезни, в Белом доме сделали официальное заявление. В июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для прессы заявила, что президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.

"У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет", — заявила Жан-Пьер на брифинге тем журналистам, которые интересовались ментальным здоровьем президента США.

Заявление Жан-Пьер для прессы

Она подчеркнула, что подобные вопросы обидны.

"Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительно", — сказала она

Напомним, тем временем журналисты предположили, что Илон Маск, который рьяно поддерживал Дональда Трампа во время предвыборной кампании, может получить взамен. Богаче он уже стал.