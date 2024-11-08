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МирФан Выборы в США

Соцсети заподозрили Байдена в имитации деменции ради победы Трампа (фото, видео)

джо байден, деменция, дональд трамп, выборы в сша
Фото: Picture Alliance | Джо Байдена подозревают, что он симулировал деменцию

В социальной сети X завирусилась конспирологическая теория о том, что Джо Байден якобы специально изображал деменцию ради победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Причиной новой теории заговора стало недавнее видео с выступлением президента.

Пользователи в соцсетях обсуждают вероятность того, что президент США Джо Байден мог намеренно изображать симптомы деменции во время своих публичных выступлений для достижения секретной политической цели, а именно, победы Трампа на выборах в США. Соответствующей теорией делятся американцы в социальной сети X. Фокус собрал, что известно.

Видео, которое породило новую теорию заговора

Пользователи обратили внимание на недавнее обращение Джо Байдена к нации. Он выступал в Розовом саду Белого дома, обращаясь к сотрудникам, разочарованным поражением вице-президента Камалы Харрис.

Байден заявил, что "неудачи неизбежны, но сдаваться непростительно". Также он заявил, что выборы в США доказали честность избирательной системы США, и пообещал упорядоченную передачу власти Дональду Трампу.

"Я надеюсь, что мы сможем сделать то, за кого бы вы ни голосовали, — это увидеть друг в друге не противников, а соотечественников-американцев, снизить градус", — сказал Байден и пригласил Трампа на встречу в Белый дом.

Некоторые демократы обвинили 81-летнего Байдена в поражении Харрис, заявив, что ему не следовало добиваться переизбрания. Байден отказался от своей попытки переизбраться только в июле после того, как провальные теледебаты с Трампом вызвали тревогу по поводу его психического здоровья. А теперь в соцсетях считают, что Джо Байден намеренно изображал человека с деменцией, подготавливая почву для победы Трампа.

теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп Fullscreen
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп Fullscreen
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп Fullscreen
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп Fullscreen
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп Fullscreen
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп
теория заговора, джо байден, деменция, дональд трамп

Пользователи отмечают, что он уверенно и энергично подошел к трибуне, а также не допускал ошибок, не запинался и говорил связно. При этом он ни разу не поблагодарил проигравшую на президентских выборах Камалу Харрис за семь минут своей речи.

Сторонники этой теории полагают, что Байден в последние месяцы специально разыгрывал публику, чтобы спасти США. По их мнению, американский президент специально создал образ человека с проблемами со здоровьем, чтобы "убрать" Харрис из политической игры.

"Настоящий Джо вернулся! Выглядит так, будто он голосовал за Трампа", - пишут в соцсетях

"Трамп выиграл и он снова улыбается! Да он человек Трампа!" — пишут в соцсетях.

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Байдена обвиняют в том, что он подыгрывал Трампу
Фото: Скриншот

В Белом доме официально заявляли, что Джо Байден не болен деменцией

После того, как в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что 81-летний Джо Байден нередко допускает в своих публичных выступлениях разные оговорки и "словесные ляпы" якобы из-за болезни, в Белом доме сделали официальное заявление. В июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для прессы заявила, что президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.

"У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет", — заявила Жан-Пьер на брифинге тем журналистам, которые интересовались ментальным здоровьем президента США.

Заявление Жан-Пьер для прессы

Она подчеркнула, что подобные вопросы обидны.

"Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительно", — сказала она

Напомним, тем временем журналисты предположили, что Илон Маск, который рьяно поддерживал Дональда Трампа во время предвыборной кампании, может получить взамен. Богаче он уже стал.