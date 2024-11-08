Соцмережі запідозрили Байдена в імітації деменції заради перемоги Трампа (фото, відео)

У соціальній мережі X завірусилася конспірологічна теорія про те, що Джо Байден нібито спеціально зображував деменцію заради перемоги на виборах республіканця Дональда Трампа. Причиною нової теорії змови стало нещодавнє відео з виступом президента.

Користувачі в соцмережах обговорюють імовірність того, що президент США Джо Байден міг навмисно зображати симптоми деменції під час своїх публічних виступів для досягнення секретної політичної мети, а саме, перемоги Трампа на виборах у США. Відповідною теорією діляться американці в соціальній мережі X. Фокус зібрав, що відомо.

Відео, яке породило нову теорію змови

Користувачі звернули увагу на нещодавнє звернення Джо Байдена до нації. Він виступав у Рожевому саду Білого дому, звертаючись до співробітників, розчарованих поразкою віцепрезидента Камали Гарріс.

Байден заявив, що "невдачі неминучі, але здаватися непробачно". Також він заявив, що вибори у США довели чесність виборчої системи США, і пообіцяв упорядковану передачу влади Дональду Трампу.

"Я сподіваюся, що ми зможемо зробити те, за кого б ви не голосували, — це побачити одне в одному не супротивників, а співвітчизників-американців, знизити градус", — сказав Байден і запросив Трампа на зустріч у Білий дім.

Деякі демократи звинуватили 81-річного Байдена в поразці Гарріс, заявивши, що йому не слід було домагатися переобрання. Байден відмовився від своєї спроби переобратися тільки в липні після того, як провальні теледебати з Трампом викликали тривогу щодо його психічного здоров'я. А тепер у соцмережах вважають, що Джо Байден навмисно зображував людину з деменцією, готуючи ґрунт для перемоги Трампа.

Користувачі зазначають, що він упевнено й енергійно підійшов до трибуни, а також не припускався помилок, не запинався і говорив зв'язно. При цьому він жодного разу не подякував Камалі Гарріс, яка програла на президентських виборах, за сім хвилин своєї промови.

Прихильники цієї теорії вважають, що Байден останніми місяцями спеціально розігрував публіку, щоб врятувати США. На їхню думку, американський президент спеціально створив образ людини з проблемами зі здоров'ям, щоб "прибрати" Гарріс із політичної гри.

"Справжній Джо повернувся! Виглядає так, ніби він голосував за Трампа", — пишуть у соцмережах

"Трамп виграв і він знову посміхається! Та він людина Трампа!" — пишуть у соцмережах.

Байдена звинувачують у тому, що він підігравав Трампу Фото: Скриншот

У Білому домі офіційно заявляли, що Джо Байден не хворий на деменцію

Після того, як у ЗМІ та соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що 81-річний Джо Байден нерідко припускається у своїх публічних виступах різних застережень і "словесних ляпів" нібито через хворобу, у Білому домі зробили офіційну заяву. У липні прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу для преси заявила, що президент США Джо Байден не страждає на дегенеративні захворювання, деменцію, хворобу Альцгеймера або щось подібне.

"У мене є відповідь для вас. Ви готові до неї? Відповідь — ні", — заявила Жан-П'єр на брифінгу тим журналістам, які цікавилися ментальним здоров'ям президента США.

Заява Жан-П'єра для преси

Вона наголосила, що такі запитання образливі.

"Я не можу повірити, що ви ставите мені таке запитання. Це неймовірно образливо", — сказала вона

Нагадаємо, тим часом журналісти припустили, що Ілон Маск, який завзято підтримував Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії, може отримати натомість. Багатшим він уже став.