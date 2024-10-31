Байден "укусил" троих детей в Белом доме на праздновании Хэллоуина (видео)

На вечеринку сотрудники администрации американского президента приходили не одни, а со своими детьми. Один из них был в костюме индейки и глава государства решил "укусить" младенца за ногу.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден укусил троих детей на вечеринке в Белом доме в честь Хэллоуина. Об этом говорится в материале Daily Mail.

На мероприятие сотрудники администрации президента США приходили не одни, а вместе со своими детьми и Джо Байден решил причудливым способом их поприветствовать.

Авторы материала пишут, что американский глава государства известен своим игривым общением с детьми на публике. Папарацци удалось снять, как он кусает за палец ноги ребенка, который был в костюме индейки. Позже это был малыш в костюме мороженного и девочка в голубом платье.

Такой поступок президента США вызвал неоднозначную реакцию в сети, говорится в материале. Одни отметили легкомысленную натуру Джо Байдена, а другие сочли такое взаимодействие слишком близким и дискомфортным.

"Президент также нашел время, чтобы погладить ребенка своей помощницы Эшли Уильямс. Малышку держала на руках его давняя сотрудница и нынешний заместитель главы администрации Энни Томасини. Президент с удовольствием общался с детьми, раздавая им сладкие угощения, иногда так долго, что за ним выстраивалась очередь из детей", — говорится в сообщении.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда поведение Джо Байдена с детьми вызывает недоумение в сети, ведь в прошлом году на День благодарения президент США подошел к девочке по имени Кэтрин и сказал, что у нее "очень классные уши".

В 2021 году на День памяти американского главу государства осудили за жесткие высказывания в адрес молодой девушки на военной базе в Вирджинии. Он призвал всех обратить на нее внимание и сказал следующее:

"Мне нравятся эти заколки в твоих волосах. Вот что я вам скажу, посмотрите на нее, она выглядит на 19 лет, сидит как маленькая леди со скрещенными ногами".

Напомним, 30 октября сообщалось, что Джо Байден назвал "мусором" избирателей Дональда Трампа. Действующий президент США довольно неоднозначно высказался в отношении сторонников своего бывшего соперника на выборах. Республиканцы уже заявили, что это именно Камала Харрис презирает половину страны.