"Они облажались в 2014 году": Байден заявил, что Обама не воспринимал Путина всерьез, — СМИ

Журналист The Washington Post Боб Вудворд пишет, что действующий президент США считает, что администрация Барака Обамы "не должна была позволять Путину просто войти" в Украину десять лет назад.

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В конце 2023 года президент США Джо Байден в разговоре со своим близким другом раскритиковал 44-го президента Барака Обаму за его действия во время вторжения России в Украину в 2014 году, когда Москва аннексировала Крым и захватила часть Донбасса. Об этом говорится в книге американского журналиста, редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", копию которой получило агентство Associated Press.

На тот момент Байден был вице-президентом в администрации Обамы.

По словам автора книги, нынешний лидер Белого дома нецензурно выругался.

"Они облажались (fucked up) в 2014 году. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез", — пишет Вудворд, ссылаясь на слова Байдена.

Глава Белого дома был разъярен и сказал, что администрация США "не должна была позволять Путину просто войти туда" в 2014 году и что Вашингтон "ничего не сделал".

Кто такой Боб Вудворд

Боб Вудворд — американский журналист, писатель, двукратный лауреат Пулитцеровской премии. С 1971 года работает редактором газеты The Washington Post. Один из самых известных в США журналистов-расследователей.

Вудворд получил мировую известность благодаря расследованию вместе с Карлом Бернштейном Уотергейтского скандала, что привело к отставке президента США Ричарда Никсона. Он является автором ряда книг о политике и американских президентах.

Первая книга Вудворда с Бернштейном "Вся президентская рать", стала национальным бестселлером №1 весной и летом, прежде чем Никсон ушел в отставку в 1974 году.

15 октября свет увидит новая книга журналиста — "Война" (War). Вудворд со ссылкой на собственные источники рассказывает о событиях в политической жизни США во время двух войн — в Украине и на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 октября газета The Washington Post опубликовала фрагмент из книги Боба Вудворда, в котором он утверждает, что вице-президент США Камала Харрис "требовала" от Владимира Зеленского накануне полномасштабного вторжения РФ, чтобы тот подготовил преемника на случай, если его убьют россияне или он попадет в плен.