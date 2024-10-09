"Вони облажалися у 2014 році": Байден заявив, що Обама не сприймав Путіна серйозно, — ЗМІ

Журналіст The Washington Post Боб Вудворд пише, що чинний президент США вважає, що адміністрація Барака Обами "не повинна була дозволяти Путіну просто увійти" в Україні десять років тому.

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Наприкінці 2023 року президент США Джо Байден у розмові зі своїм близьким другом розкритикував 44-го президента Барака Обаму за його дії під час вторгнення Росії в Україну у 2014 році, коли Москва анексувала Крим і захопила частину Донбасу. Про це йдеться у книзі американського журналіста, редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", копію якої отримало агентство Associated Press.

На той момент Байден був віцепрезидентом в адміністрації Обами.

За словами автора книги, нинішній лідер Білого дому нецензурно вилаявся.

"Вони облажалися (fucked up) у 2014 році. Барак ніколи не сприймав Путіна серйозно", — пише Вудворд, посилаючись на слова Байдена.

Глава Білого дому був розлючений і сказав, що адміністрація США "не повинна була дозволяти Путіну просто увійти туди" у 2014 році й що Вашингтон "нічого не зробив".

Хто такий Боб Вудворд

Боб Вудворд — американський журналіст, письменник, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії. З 1971 року працює редактором газети The Washington Post. Один з найвідоміших у США журналістів-розслідувачів.

Вудворд здобув світову популярність завдяки розслідуванню разом із Карлом Бернштейном Уотергейтського скандалу, що призвело до відставки президента США Річарда Ніксона. Він є автором низки книг про політику та американських президентів.

Перша книга Вудворда з Бернштейном "Вся президентська рать", стала національним бестселером №1 навесні й влітку, перш ніж Ніксон пішов у відставку в 1974 році.

15 жовтня світ побачить нова книга журналіста — "Війна" (War). Вудворд із посиланням на власні джерела розповідає про події в політичному житті США під час двох воєн — в Україні та на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 жовтня газета The Washington Post опублікувала фрагмент із книги Боба Вудворда, у якому він стверджує, що віцепрезидентка США Камала Гарріс "вимагала" від Володимира Зеленського напередодні повномасштабного вторгнення РФ, щоб той підготував наступника на випадок, якщо його вб'ють росіяни або він потрапить у полон.