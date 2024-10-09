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Політика Російсько-українська війна

"Вони облажалися у 2014 році": Байден заявив, що Обама не сприймав Путіна серйозно, — ЗМІ

Джо Байден, Байден Обама, Барак Обама, Обама Путін, обама Україна
Фото: barackobama / Instagram | Байден 8 років був на посаді віцепрезидента США за Барака Обами

Журналіст The Washington Post Боб Вудворд пише, що чинний президент США вважає, що адміністрація Барака Обами "не повинна була дозволяти Путіну просто увійти" в Україні десять років тому.

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Наприкінці 2023 року президент США Джо Байден у розмові зі своїм близьким другом розкритикував 44-го президента Барака Обаму за його дії під час вторгнення Росії в Україну у 2014 році, коли Москва анексувала Крим і захопила частину Донбасу. Про це йдеться у книзі американського журналіста, редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", копію якої отримало агентство Associated Press.

На той момент Байден був віцепрезидентом в адміністрації Обами.

За словами автора книги, нинішній лідер Білого дому нецензурно вилаявся.

"Вони облажалися (fucked up) у 2014 році. Барак ніколи не сприймав Путіна серйозно", — пише Вудворд, посилаючись на слова Байдена.

Глава Білого дому був розлючений і сказав, що адміністрація США "не повинна була дозволяти Путіну просто увійти туди" у 2014 році й що Вашингтон "нічого не зробив".

Хто такий Боб Вудворд

Боб Вудворд — американський журналіст, письменник, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії. З 1971 року працює редактором газети The Washington Post. Один з найвідоміших у США журналістів-розслідувачів.

Вудворд здобув світову популярність завдяки розслідуванню разом із Карлом Бернштейном Уотергейтського скандалу, що призвело до відставки президента США Річарда Ніксона. Він є автором низки книг про політику та американських президентів.

Перша книга Вудворда з Бернштейном "Вся президентська рать", стала національним бестселером №1 навесні й влітку, перш ніж Ніксон пішов у відставку в 1974 році.

15 жовтня світ побачить нова книга журналіста — "Війна" (War). Вудворд із посиланням на власні джерела розповідає про події в політичному житті США під час двох воєн — в Україні та на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 жовтня газета The Washington Post опублікувала фрагмент із книги Боба Вудворда, у якому він стверджує, що віцепрезидентка США Камала Гарріс "вимагала" від Володимира Зеленського напередодні повномасштабного вторгнення РФ, щоб той підготував наступника на випадок, якщо його вб'ють росіяни або він потрапить у полон.