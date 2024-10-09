Харрис убеждала Зеленского создать план действий на случай его убийства россиянами, — WP
В книге журналистам Боба Вудворда говорится, что Харрис "потребовала" от Зеленского, чтобы он подготовил преемника на тот случай, если с ним что-то произойдет.
Вице-президент США и Камала Харрис во время Мюнхенской конференции в феврале 2022 года предлагала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать план на случай его убийства россиянами или попадания в плен. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на книгу известного журналиста Боба Вудворда под названием "Война".Важно
Отмечается, что Харрис "потребовала" от Зеленского, чтобы он подготовил преемника.
Кроме того, напомним, что в июле издание Time опубликовало статью, в которой говорилось, что Харрис тогда же выступила против введения против России превентивных санкций до ее полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, Зеленский просил передать Украине все необходимое вооружение. Однако Штаты обе просьбы отвергли.
В материале говорится, что на тот момент в Штатах считали угрозу санкциями более эффективным методом сдерживания РФ, чем непосредственно введение экономических ограничений. Кроме того, Вашингтон был уверен, что передача оружия Киеву только укрепит веру главы Кремля Владимира Путина в том, что Украина уже является почти членом НАТО.
В статье говорится, что отношения Зеленского и Харрис никогда не были особенно теплыми.
Ранее сообщалось, что Харрис исключила переговоры с президентом РФ без Украины. Кандидат в президенты США считает, что Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего и раскритиковала своего оппонента на выборах. Харрис очертила политику Трампа в отношении Украины как "капитуляцию".
Также в конце сентября Харрис раскритиковала Дональда Трампа и пообещала помочь Украине победить в войне с РФ. Она подчеркнула, что ее поддержка народа Украины непоколебима, но в США есть "кое-кто", кто бы заставил Украину отказаться от больших частей суверенной территории.