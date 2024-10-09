Харрис убеждала Зеленского создать план действий на случай его убийства россиянами, — WP

В книге журналистам Боба Вудворда говорится, что Харрис "потребовала" от Зеленского, чтобы он подготовил преемника на тот случай, если с ним что-то произойдет.

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Вице-президент США и Камала Харрис во время Мюнхенской конференции в феврале 2022 года предлагала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать план на случай его убийства россиянами или попадания в плен. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на книгу известного журналиста Боба Вудворда под названием "Война".

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Отмечается, что Харрис "потребовала" от Зеленского, чтобы он подготовил преемника.

Кроме того, напомним, что в июле издание Time опубликовало статью, в которой говорилось, что Харрис тогда же выступила против введения против России превентивных санкций до ее полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, Зеленский просил передать Украине все необходимое вооружение. Однако Штаты обе просьбы отвергли.

В материале говорится, что на тот момент в Штатах считали угрозу санкциями более эффективным методом сдерживания РФ, чем непосредственно введение экономических ограничений. Кроме того, Вашингтон был уверен, что передача оружия Киеву только укрепит веру главы Кремля Владимира Путина в том, что Украина уже является почти членом НАТО.

В статье говорится, что отношения Зеленского и Харрис никогда не были особенно теплыми.

Ранее сообщалось, что Харрис исключила переговоры с президентом РФ без Украины. Кандидат в президенты США считает, что Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего и раскритиковала своего оппонента на выборах. Харрис очертила политику Трампа в отношении Украины как "капитуляцию".

Также в конце сентября Харрис раскритиковала Дональда Трампа и пообещала помочь Украине победить в войне с РФ. Она подчеркнула, что ее поддержка народа Украины непоколебима, но в США есть "кое-кто", кто бы заставил Украину отказаться от больших частей суверенной территории.