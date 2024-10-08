"Путин сидел бы сейчас в Киеве": Харрис исключила переговоры с президентом РФ без Украины

Кандидат в президенты США считает, что Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего и раскритиковала своего оппонента на выборах. Харрис очертила политику Трампа в отношении Украины как "капитуляцию".

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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны, если на таких переговорах не будет Украины. Об этом она сказала в интервью CBS News.

"На двусторонней основе без Украины — нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", — отметила она.

На вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, Харрис ответила, что "это вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда до этого дойдет".

Она также отметила, что сейчас Вашингтон поддерживает способность Киева защитить себя от российской агрессии.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Давайте это четко осознаем. Он говорит о том, что он может покончить с этим в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", — убеждена Харрис.

Напомним, 26 сентября кандидат в президенты США Камала Харрис во время совместного брифинга с президентом Украины заверила, что продолжит сотрудничать с Владимиром Зеленским для обеспечения победы Украины в войне.

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Дональд Трамп.