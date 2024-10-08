"Путін сидів би зараз в Києві": Гарріс виключила переговори з президентом РФ без України

Кандидатка у президенти США вважає, що Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього і розкритикувала свого опонента на виборах. Гарріс окреслила політику Трампа щодо України як "капітуляцію".

Related video

Віцепрезидентка США і кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс не зустрічатиметься з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів про припинення війни, якщо на таких перемовинах не буде України. Про це вона сказала в інтерв'ю CBS News.

"На двосторонній основі без України — ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", — зазначила вона.

На запитання щодо можливого членства України в НАТО, Гарріс відповіла, що "це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде".

Вона також зазначила, що зараз Вашингтон підтримує здатність Києва захистити себе від російської агресії.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Давайте це чітко усвідомимо. Він говорить про те, що він може покінчити з цим у перший же день. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", — переконана Гарріс.

Нагадаємо, 26 вересня кандидатка в президенти США Камала Гарріс під час спільного брифінгу з президентом України запевнила, що продовжить співпрацювати з Володимиром Зеленським задля забезпечення перемоги України у війні.

Раніше експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп.