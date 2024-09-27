Гарріс розкритикувала Трампа та пообіцяла допомогти Україні перемогти у війні з РФ (відео)

Камала Гарріс наголосила, що її підтримка народу України непохитна, але в США є "дехто", хто б змусив Україну відмовитися від великих частин суверенної території.

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Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що жодне питання щодо закінчення російсько-української війни не може вирішуватись без України та розкритикувала Дональда Трампа. Про це Гарріс сказала під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми повинні працювати з міжнародною спільнотою для забезпечення справедливого і тривалого миру. І я сказала там світовим лідерам, що нічого про припинення війни не може вирішуватися без України", — сказала Гарріс.

Вона нагадала, як на першому Саміті миру у Швейцарії сказала Зеленському, що США поділяють бачення України стосовно закінчення війни та запевнила, що продовжить співпрацювати з Зеленським задля забезпечення перемоги України у війні.

"Я буду продовжувати виступати на боці України і я працюватиму над тим, аби забезпечити перемогу України у цій війні", — зазначила Гарріс.

Кандидатка у президенти США наголосила, що її підтримка народу України непохитна і вона буде робити усе необхідне для того, щоб Україна залишилася вільною, демократичною і незалежною державою.

Водночас, не називаючи прямо про кого йде мова, Камала Гарріс розкритикувала позицію Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

"Я відверто ділюся з вами, пане президенте, що є дехто в моїй країні, хто, замість цього, змусив би Україну відмовитися від великих частин суверенної території України, хто б вимагав, аби Україна погодилася на нейтральність, хто б вимагав, аби Україна відмовилася від безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції є такими ж як і в Путіна. І давайте будемо чіткими: це не пропозиції для миру. Замість цього, це пропозиції для капітуляції, які є небезпечними і неприйнятними", — заявила Гарріс.

Вона також додала, що США повинні відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. І кожен з цих принципів знаходиться під загрозою в Україні. Саме тому, за словами віцепрезидентки США, боротьба України має значення для людей в Америці.

Нагадаємо, 27 вересня Дональд Трамп підтвердив, що все ж таки зустрінеться з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та представив йому План перемоги України.