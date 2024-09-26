Почалась зустріч Зеленського та Байдена: перші заяви президентів (онлайн-трансляція)

Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі. Наступний візит Зеленського — до Камали Гарріс.

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У Білому домі почалась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Політики сказали один одному кілька вітальних слів. Байден говорив про підтримку, Зеленський дякував за допомогу, яку отримала Україна від США. Наступна зустріч Зеленського — з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Трансляція подій у Білому домі — на каналі The Washington Post.

Перед початком наради президенти сіли перед журналістами по обидва боки від каміна. Президент США згадав про те, як вдалось об'єднати близько 50 країн для допомоги українцям. Він заявив, що його уряд буде робити максимум для того, щоб РФ не перемогла.

Тим часом Володимир Зеленський згадав про те, що є спільне бачення майбутнього України, пов'язаного з ЄС та НАТО. Він подякував американському народу за новий пакет допомоги розміром 7,9 млрд дол.

"Ми готуємося обговорити [важливі питання — Ред.] і наші команди [мусять — Ред.] працювати разом. Американський народ і ми разом маємо перемогти", — сказав український президент.

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