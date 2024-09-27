"Це жахлива річ": Трамп все ж таки вирішив зустрітись з Зеленським (відео)

Перед підтвердженням зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп виклав у себе на сторінці повідомлення від українського посольства з проханням про зустріч.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю 27 вересня. Про це повідомив сам Трамп у соціальній мережі TruthSocial та кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

"Президент Зеленський попросив про зустріч зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці приблизно о 9:45 у Вежі Трампа", — сказав Трамп.

Він також наголосив, що те, що зараз відбувається в Україні — це ганьба.

"Стільки смертей, стільки руйнувань. Це жахлива річ", — зазначив Трамп.

Перед цим Трамп виклав у себе на сторінці повідомлення від українського посольства з проханням про зустріч із Зеленським у п'ятницю, 27 вересня.

В електронному листі, написаному заступником посла України в США Дмитром Сеніком від імені українського президента, повідомляють, що Київ запросив зустріч кілька днів тому, і підтверджують готовність зустрітися завтра в Нью-Йорку.

Нагадаємо, 25 вересня у штабі Дональда Трампа заявили, що їх кандидат не зустрінеться з Зеленським.

26 вересня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп не підтримає Україну і Зеленського в боротьбі проти Путіна.