"Это ужасная вещь": Трамп все же решил встретиться с Зеленским (видео)

Перед подтверждением встречи с Владимиром Зеленским Трамп выложил у себя на странице сообщение от украинского посольства с просьбой о встрече.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу 27 сентября. Об этом сообщил сам Трамп в социальной сети TruthSocial и корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

"Президент Зеленский попросил о встрече со мной, и я встречусь с ним завтра утром примерно в 9:45 в Башне Трампа", — сказал Трамп.

Он также отметил, что то, что сейчас происходит в Украине — это позор.

"Столько смертей, столько разрушений. Это ужасная вещь", — отметил Трамп.

Перед этим Трамп выложил у себя на странице сообщение от украинского посольства с просьбой о встрече с Зеленским в пятницу, 27 сентября.

В электронном письме, написанном заместителем посла Украины в США Дмитрием Сеником от имени украинского президента, сообщают, что Киев пригласил встречу несколько дней назад, и подтверждают готовность встретиться завтра в Нью-Йорке.

Напомним, 25 сентября в штабе Дональда Трампа заявили, что их кандидат не встретится с Зеленским.

26 сентября издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп не поддержит Украину и Зеленского в борьбе против Путина.